Lo que se sabe del hijo de Meghan Markle, el octavo nieto de la reina Isabel

Los duques de Sussex han tenido su primer hijo, un bebé de lo más esperado en la familia real británica que, sin embargo, no tendrá un papel destacado dentro de la histórica monarquía del Reino Unido.

¿Qué puesto ocupa en la línea de sucesión al trono británico?



El bebé ocupa el séptimo puesto, que hasta el momento tenía su tío abuelo, el duque de York, quien queda relegado al octavo.



Sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia se desplazan a noveno y décimo puesto, respectivamente, mientras que el hijo más joven de la reina Isabel II, el conde de Wessex pasa, por primera vez, a un décimo primer lugar.

Antes que el recién nacido se encuentran el príncipe de Gales, el duque de Cambridge, sus tres hijos -Jorge, Carlota y Luis- y el duque de Sussex.



¿Qué parentesco tiene con la Reina de Inglaterra?



Es el octavo bisnieto de la monarca británica y de su marido, el duque de Edimburgo, que viene a alargar la lista que hasta ahora ocupaban los tres hijos del príncipe Guillermo y Catalina, los dos hijos de Mike y Zara Tindall -Mia y Lena- y los dos de Peter Phillips y Autumn Kelly -Isla y Savannah Phillips-.



¿Tendrá el título de príncipe?



No ostentará el título de príncipe o de Su Alteza Real porque en 1917 el rey Jorge V limitó estos títulos a la estricta familia real.



¿Cuál será entonces su título?



El niño será conocido como conde de Dumbarton y se le tratará de lord porque está permitido que el primer hijo de un duque, en este caso el de Sussex, utilice algún otro de los títulos nobiliarios de su padre.



El príncipe Enrique recibió el día de su boda con Meghan, el pasado 19 de mayo de 2018, los citados condado y ducado.



¿Podría cambiar esto la reina?



Sí, la monarca ya lo hizo antes del nacimiento del primogénito de los duques de Cambridge, a quien otorgo el rango de príncipe, aunque este nuevo bebé está mucho más lejos en la línea de sucesión.



De acuerdo con las normas del rey Jorge V, el hijo de los duques de Sussex se convertirá eventualmente en príncipe cuando el príncipe Carlos se convierta en rey por ser los descendientes del hijo del monarca.



Por eso, aún ocupando la séptima posición al trono, la Reina podría concedérselo antes para no tener que cambiarlo cuando se produzca ese relevo real, a no ser que el príncipe Enrique y su esposa prefieran que el menor mantenga un perfil nobiliario más bajo.



¿Tendrá la doble nacionalidad?



Al tener padre británico y madre estadounidense los progenitores podrían solicitar para el bebé la doble nacionalidad. Meghan planea convertirse en ciudadana británica pero por el momento continúa siendo norteamericana.



Tal y como apunta la Embajada de EE.UU., el hijo de un estadounidense podrá optar a la nacionalidad si el padre o madre que la ostenta ha vivido en Estados Unido durante por lo menos cinco años, dos de ellos cuando ya fuera mayor de 14 años.



¿Contratarán a una niñera para sus cuidados?



Hay comentarios sobre que será la madre de Meghan, Doria Ragland, quien se encargue de ayudar a su hija con los cuidados del bebé durante las primeras semanas pero parece seguro que después contratarán los servicios de un profesional.



El príncipe Enrique continúa manteniendo una relación cercana con todas sus niñeras, en especial con Tiggy Legge-Bourke, y se espera que los duques se decanten por contar con algún tipo de ayuda para que se encargue del bebé mientras ellos atienden a sus compromisos oficiales.



Los duques de Cambridge, por ejemplo, tienen a tiempo completo a cargo de sus pequeños a la española María Teresa Turrión Borrallo.