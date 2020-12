Dañan mural dedicado a Bad Bunny en su localidad de crianza en Puerto Rico

Un mural hecho en la pared exterior de un restaurante y dedicado al artista urbano puertorriqueño Bad Bunny en Vega Baja, el municipio donde fue criado el cantante, en la costa norte de la isla, fue vandalizado por desconocidos en la noche del lunes 21 de diciembre de 2020.

Así lo confirmó este martes 22 de diciembre a Efe Rosa Valle, miembro de la gerencia del restaurante Costa Norte, en funciones desde 1980 y localizado en el sector de Marbella, antes conocido como 'Playa de Puerto Nuevo'.



Según relató Valle, fue una amiga de su hija quien avistó el momento en que los sospechosos huían del lugar en un vehículo.



Incluso, varios vecinos del lugar tomaron videos y fotos del momento en que los desconocidos llevaban a cabo el acto de vandalismo y se retiraban del área.



"Es bien lamentablemente este suceso, porque independientemente que sea Bad Bunny y que no es de su agrado, pues tenemos que mirar que es una pieza de arte con derecho de propiedad y autor. Independientemente de quien sea, eso no se hace", expresó Valle a Efe.



"Necesito lo hagan viral. Hoy nos vandalizaron el mural de Bad Bunny en el negocio. Hubo par de personas que grabaron a los chamacos. Andan en una SUV negra. Yo espero que tiren los videos a las redes. Si alguien los ve, me dejan saber. Chorro de charlatantes", agregó Valle en su página personal de Facebook.



El mural fue hecho por el artista puertorriqueño Eric Chacón en mayo de 2019. La pintura presenta el rostro de Bad Bunny con líneas de diferentes colores, como blanco, rojo, azul, amarillo, anaranjado, verde y negro, enseñando su lengua, usando sus distintivas gafas, un tercer ojo en su frente y sus dos meñiques señalando su cara.



El propio Bad Bunny ha grabado videos frente al mismo.

Benito Martínez, nombre verdadero de Bad Bunny, se crió específicamente en el sector de Almirante Sur, área cercana al pueblo de Vega Baja.



Valle, por su parte, dijo que aún no ha radicado alguna querella ante la Policía, y que el propio Chacón la llamó para decirle que estaba dispuesto a rehacer el mural, al que cientos de personas, tanto locales como turistas, se han tomado fotos frente al mismo.

"18 horas trabajando sin parar pero llenos de alegría y satisfacción. La euforia y gestos de agradecimiento y alegría de parte de los residentes Vega Baja en su balneario conocido como la Playa Puerto Nuevo o Mar Bella, lograron que el día se convirtiera en toda una aventura para nosotros", dijo Chacón cuando trabajó en la obra.