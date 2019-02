Esto es lo que dijo Daniel Radcliffe sobre un 'remake' de 'Harry Potter'

LEA TAMBIÉN

En poco más de dos décadas, la franquicia de Harry Potter se ha convertido en una de las más populares tanto del cine como de la televisión. El mundo mágico de J.K. Rowling continúa en constante expansión con obras de teatro, exposiciones y la franquicia 'Animales Fantásticos'. Pero... ¿habrá 'remake' de la saga principal?

Según el actor Daniel Radcliffe, que saltó a la fama precisamente gracias a interpretar al niño mago en ocho películas, una nueva película de Harry Potter es inevitable. La cuestión no es si se hará o no, sino cuándo Warner se atreverá a revisitar la afamada saga.



"Definitivamente pienso que habrá otra versión de Harry Potter antes de que yo muera", dijo Radcliffe en una entrevista con TV Guide. "Será interesante verlo. Por el momento esas películas tienen una especie de barniz sagrado, pero pronto se gastará... Me intriga ver cuando sucederá eso".



Por el momento, el mundo mágico está muy ocupado con su nueva franquicia, 'Animales Fantásticos', de la que aún quedan tres películas más, pero es muy posible que tanto Rowling como el equipo de Warner quieran volver a la historia principal en algún momento, y sin duda será muy interesante cómo la desarrollan.

Los actores Emma Watson, Rupert Grint y Daniel Radcliffe saltaron a la fama en el 2001 interpretando a los personajes Hermione Granger, Ron Weasley y Harry Potter en 'Harry Potter y la Piedra Filosofal'. Foto: Outnow.ch.



Los libros de Harry Potter siguen siendo uno de los regalos estrella para los niños de todo el mundo, y la autora no para de crear nuevo material. Sin duda un 'remake' de las películas ya es algo que se le ha pasado por la cabeza. La única pregunta es... ¿cuándo?

Por otro lado, 'Harry Potter and the Cursed Child' se sigue interpretando en los teatros de Londres y Broadway. La trama cierra la historia de Harry, Ron y Hermione, ya adultos tras su paso por Hogwarts.

Una película de la obra de teatro sería el momento perfecto para que Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson repitan sus roles. Pero, por el momento, una reunión del elenco principal suena a cosa de magia.