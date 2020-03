Dani Martín anuncia una colaboración con Juanes en el tema Los huesos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Dani Martín anticipó este martes 31 de marzo de 2020 el próximo lanzamiento el 9 de abril del tema Los huesos, que es fruto de una colaboración inédita con el astro musical colombiano Juanes y que formará parte de su próximo disco de estudio.

Según cuenta el músico español en su perfil de Instagram, se trata de una canción que ambos compusieron hace dos años en su casa. "Me muero de ganas de veros sonreír y bailar cuando sea vuestra", comenta a continuación en su publicación.



Será el 9 de abril de 2020 a partir de las 21 horas de España cuando estén disponibles tanto el audio como el videoclip de Los huesos, rodado forzosamente por la pandemia del coronavirus en las respectivas casas de sus protagonistas y con el "toque" posterior del director Miguel Bueno.



Esta composición se edita tras el lanzamiento previo de los temas 'La mentira' junto a Joaquín Sabina y, más recientemente, de Lo que me dé la gana, en las que se reía de manera irónica de los rumores e inseguridades que rodean a los artistas en sus decisiones creativas.



"He hecho un disco para no gustar a mis compañeros de la música", comentaba en una entrevista a finales de año sobre el que será su cuarto disco de estudio en solitario.



A la espera de la fecha de lanzamiento y de su nombre oficial, 'Lo que me dé la gana' fue también el título que escogió para la que será su próxima gira.

Desde su salida de El Canto del Loco, ha editado con gran éxito los discos 'Pequeño' (2010), 'Dani Martín' (2013) y 'La montaña rusa' (2016), a los que sucedió la caja 'Grandes éxitos y pequeños desastres' (2017) con toda su discografía.