Daft Punk se separa tras 28 años

El dúo parisino Daft Punk anunció este lunes 22 de febrero de 2021 su separación. Lo hizo a través de un video llamado ‘Epilogue’, de cerca de ocho minutos, publicado en YouTube. Kathryn Frazier, su representante, confirmó la ruptura.

‘Epilogue’ fue extraído del filme ‘Electroma’ (2016), en el que dos robots, miembros de la agrupación, están en su búsqueda para convertirse en humanos.



Para este extracto se eligieron escenas en las que uno de los robots explota. El video se va a negro y aparecen dos manos robóticas formando un triángulo y al pie, la inscripción 1993-2021. Finaliza con la toma de un atardecer, mientras en el fondo suena la canción If Love Is The Answer You're Home.

Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo crearon Daft Punk en 1993. Son responsables de algunas de las canciones más populares de dance-pop del mundo, entre ellas, One More Time (2007) y Get Lucky (2013).

El dúo es reconocido por haber ayudado a consolidar el house francés y por haberlo internacionalizado.



‘Homework’ (1997) fue su álbum debut. Fue un éxito global gracias a canciones como Da Funk y Around The World. Ambas alcanzaron el primer puesto de la lista Billboard en la categoría Hot Dance / Club Play.



Después vendrían los álbumes de estudio ‘Discovery’ (2001), ‘Human After All’ (2005) y ‘Random Acces Memories’ (2013).



A lo largo de su carrera, los músicos franceses colaboraron con colegas de la talla de Kanye West, Pharrell Williams y The Weeknd. En el 2010, compusieron la banda sonora para la película ‘Tron: Legacy’.



El dúo creó una presencia visual de forma paralela a su música, al esconderse tras cascos robóticos y futuristas. La semana pasada se publicaron videos e imágenes de cómo los cascos fueron creados.

“Los cascos de Daft Punk transforman a dos músicos anónimos en seres de otro mundo. Árbitros del funk y el electro. Embajadores del sonido. Dioses del sintetizador”, publicó la semana pasada The Verge. Ahora se despiden.