El puertorriqueño Daddy Yankee anuncia una colaboración con Marc Anthony

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee anunció la que parece será una colaboración con Marc Anthony en un nuevo tema, un proyecto que se une al concierto virtual que dará este sábado 12 de diciembre de 2020, segunda parte del 'DY2K20', versión digital de los doce espectáculos ofrecidos en su gira 'Con Calma Pal Choli' hace un años.

"De vuelta pa la vuelta mañana jueves 8pm (ET). Rumba de Callejón pa prender las fiestas", señaló Daddy Yankee en su anuncio de Instagram, que se divulgó este jueves, el cual acompañó con una foto en la que ambos artistas aparecen juntos, elegantemente vestidos y con micrófonos de estilo antiguo en la mano.



Daddy Yankee, no obstante, no dio más detalles de lo que se espera será una canción a dúo con la estrella de la salsa de padres puertorriqueños aunque nacido en Nueva York.



Anthony, tras el anuncio, le respondió "Admiración y respeto es lo que hay. Dímelo @daddyyankee, lo que viene es candela", además de señalar: "Dímelo Yankee! Esto Sigue!".



Otro reconocido artista puertorriqueño, Luis Fonsi, se sumó al diálogo de ambos en Instagram y señaló "Ayyyyy papá", sobre el anuncio de Daddy Yankee, con el que alcanzó el éxito mundial con el tema Despacito.



"Leyendas vivientes", dijo el cantante puertorriqueño Wisin sobre esta colaboración, mientras que el cantante Tito El Bambino afirmó también en Instagram "Gente linda de corazón".



El anuncio de Daddy Yankee de lo que se prevé será un tema conjunto con Anthony sigue al recordatorio del puertorriqueño de que este sábado, a través de su canal de videos de Youtube, ofrecerá la segunda parte del 'DY2K20', una versión digital de los doce conciertos de su gira 'Con Calma Pal Choli', que presentó entre el 5 y 29 de diciembre pasados en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan.



"Este Sábado 8 PM (ET) por mi canal de @youtube / Daddyyankee tienes una cita conmigo y con mis primeros invitados para disfrutar de la 2 da Parte de mi concierto #DY2K20", recordó Daddy Yankee en Instagram.



La primera parte de 'DY2K20' se divulgó el pasado 3 de diciembre de 2020 a través del canal de YouTube del artista y en todas las plataformas de transmisión de audio con imágenes nunca antes vistas de la serie de conciertos.



Tras la segunda parte de este sábado, el 21 de diciembre de 2020 ofrecerá la tercera. La gira de espectáculos 'Con Calma Pal Choli' batió récords en el Coliseo de Puerto Rico, al convertirse en la más taquillera jamás realizada en la isla, con más de 170 000 boletos vendidos en un mes.



Las presentaciones, igualmente, incluyeron las participaciones de otros reconocidos artistas de calibre mundial, como Bad Bunny, Luis Fonsi, Ozuna, Wisin & Yandel, Nicky Jam, Anuel AA y Natti Natasha.

Incluso, en la última función, Daddy Yankee y Fonsi interpretaron el famoso y exitoso tema Despacito, cuyo video musical ya cuenta con más de 7 000 millones de visitas en YouTube.