Cypress Hill desvela su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Cypress Hill, grupo pionero del rap y una formación muy influyente en el hip-hop de Estados Unidos, desveló este jueves 18 de abril del 2019 su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles (EE.UU.).

En el acto participaron los cuatro miembros de este grupo de hip-hop que fue muy popular especialmente en los años 1990: B Real, DJ Muggs, Sen Dog y Eric Bobo.

"Quiero darle las gracias a mis hermanos aquí. Salvaron mi vida", señaló B Real en su discurso y refiriéndose directamente a sus compañeros de Cypress Hill.

"Porque antes de la música, yo estaba en la cultura de las pandillas y no había muchas salidas de eso, como saben: la cárcel o una tumba. Pero mis hermanos vieron algo en mí y me trajeron de vuelta al redil para hacer música con ellos y formamos Cypress Hill. Y les agradezco: fue la mayor bendición", agregó.

Originarios de South Gate, una ciudad al sur de Los Ángeles (EE.UU.) con una gran población latina, Cypress Hill se convirtieron en estrellas del rap con discos emblemáticos como 'Cypress Hill' (1991) y 'Black Sunday' (1993), y canciones muy populares como Insane in the Brain. Hasta la fecha, su último disco es 'Elephants on Acid', que se editó el año pasado.

La formación hispana también adquirió notoriedad por su defensa constante de la legalización de la marihuana, cuyo uso recreativo fue autorizado en California en 2018.

Entre el público que asistió hoy al homenaje a Cypress Hill figuraban Tom Morello, guitarrista del grupo de metal Rage Against the Machine; y Chuck D, líder del conjunto de hip-hop Public Enemy. Además, el rapero Xzibit y el comediante George López participaron en el acto como oradores invitados.

"A comienzos de los 90 no había una representación muy fuerte de la comunidad latina en el hip-hop. En 1991, el lanzamiento del álbum homónimo de Cypress Hill cambió todo eso (...). Sois nuestros The Rolling Stones, nuestros Grateful Dead. Sois los Public Enemy de la costa oeste", afirmó Xzibit.

Por su parte, George López hizo un discurso reivindicando la diversidad en Estados Unidos y los derechos de los latinos antes de cerrar con un grito triunfal en español dedicado a los homenajeados.

"¡Viva B Real, viva Sen Dog, viva Eric Bobo, viva DJ Muggs, viva Los Ángeles, viva la raza y viva Cypress Hill, órale!", finalizó.