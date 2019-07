Cynthia Viteri anuncia cambios al reglamento de Reina de Guayaquil

LEA TAMBIÉN

La alcaldesa de Guayaquil Cynthia Viteri informó este martes 9 de julio del 2019 que el jueves 11 de julio se modificará el reglamento del concurso Reina de Guayaquil. Con ello, la maternidad y el estado civil dejarán de ser "un requisito de peso para el ejercicio de las labores de una reina", dijo en su cuenta de Twitter.

Viteri anunció el cambio en el reglamento luego de que se conoció que la actual soberana de Guayaquil, Karime Borja Ansaldo, estaba embarazada y que por ello planeaba renunciar a su título, pues así lo estipulaba el reglamento del certamen. Sin embargo, Viteri solicitó que Borja continúe con su reinado hasta el final del periodo en septiembre.



Según las declaraciones de la alcaldesa, con los cambios en el reglamento del certamen se busca que la reina de la ciudad "pueda entregarse absolutamente a sus labores sociales y al mismo tiempo cumplir el éxito de su vida. Nunca he visto a una mujer que no haya manejado esto a la par: su familia y su vida profesional".



Viteri se puso como ejemplo. "Todas somos madres en algún momento y mis hijos fueron mi motor e impulso para realizar mi vida entera", dijo. "No podemos ser discriminadas por la particularidad que solo nosotras tenemos: el ser madres".

El certamen Reina de Guayaquil informó el pasado 2 de julio del 2019 que Karime Borja está embarazada y dijo que, al igual que Viteri, apoyaba la propuesta de que continúe con sus labores hasta finalizar su periodo. Además pidió "respeto y consideración para nuestra soberana en esta nueva etapa de su vida".



El 3 de julio, Viteri dijo en una entrevista radial en radio Morena que Karime Borja "seguirá siendo Reina de esta ciudad. Ella eligió por la vida y tendrá el apoyo de esta ciudad". Anunció entonces que hablaría "con los concejales para eliminar este requisito para que las mujeres puedan participar si son madres antes o después".

Dos días después de que tanto la alcaldesa como la Organización Reina de Guayaquil se pronunciaron, Karime Borja agradeció en sus redes sociales la ola de respaldo que recibió tras conocerse que no perdería la corona por su embarazo de cuatro meses.



En una publicación en Instagram que hasta este 10 de julio del 2019 suma más de 4 600 'me gusta' Borja dijo que seguirá "cumpliendo con mis responsabilidades como siempre lo planee portando mi cinta con el mismo amor, orgullo y compromiso del primer día".



La soberana también agradeció "a los medios de comunicación y a la ciudadanía por su respaldo y comentarios positivos, también por respetar este momento en el que he decidido no pronunciarme. Más adelante podremos conversar de los logros que he construido con arduo trabajo junto a niños, madres, padres y adultos mayores".

Karime Borja Ansaldo fue coronada el pasado 29 de septiembre del 2018 como Reina de Guayaquil 2018 en un certamen que se realizó en el Malecón 2000. En sus tiempos libres, dijo entonces, practicaba boxeo y aseguró ser apasionada del dibujo.



Esa noche, Borja recibió otros cuatro reconocimientos: Miss Cielo, Miss Ladysoft, por su carisma y belleza; Miss Popularidad, por alcanzar la fotografía con mayor cantidad de 'me gusta' en redes sociales y Señorita Zermat.