María Branyas Morera, quien ostentaba el título de la persona más anciana del mundo y la octava más longeva de la historia, falleció la madrugada del lunes en España.

La supercentenaria tenía 117 años y 168 días, según confirmó su familia a EFE.

Sus restos fueron incinerados el martes, y su hija, Rosa Moret, de 80 años, destacó que María “se apagó durmiendo, que era lo que ella quería y lo que queremos todos”.

María Branyas murió alrededor de las 06:00 en la residencia Santa María del Tura en Olot, donde vivía desde hacía unas dos décadas.

En su cuenta de X, gestionada por uno de sus yernos, se compartió un emotivo mensaje tras su fallecimiento. “Y cuando mi voz calle con la muerte, mi corazón te seguirá hablando de amor” (Tagore).

La Maria Branyas ens ha deixat. Ha mort com ella volia: mentre dormia, tranquil·la i sense dolor.

Fa uns dies ens deia:

“Un dia me n'aniré d'aquí. No tornaré a provar cafè, ni a menjar iogurt, ni a acaronar a la Fada…, deixaré també els meus records, les meves reflexions… 👇