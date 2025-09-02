Las parejas suelen enfrentar distintas pruebas a lo largo de su vida en común. La infidelidad aparece como una de las causas principales de divorcio, pero un enemigo silencioso se consolida como la segunda razón de ruptura: el dinero. Así lo explicó la psicóloga clínica Shirley López, citada por El Tiempo de Colombia, donde advirtió que “aprender a manejar el dinero evitará angustias financieras y dificultades en la relación”.

Más noticias

💔 Parejas y el dilema del dinero

López, autora del libro ‘La pareja y el dinero’, señaló que la educación financiera en los hogares es escasa. Esa carencia provoca choques cuando dos personas deciden convivir o casarse. Para prevenirlos, recomienda escoger un modelo económico claro: gastos divididos en partes iguales, el hombre como proveedor o un esquema proporcional a los ingresos de cada uno. La psicóloga considera más justo este último.

📊 El presupuesto oculto de las parejas

Un giro inesperado aparece cuando los gastos superan los ingresos y no hay un plan definido. De acuerdo con López, un presupuesto anual es la “rejilla” que permite ver hacia dónde va el dinero. Propone destinar 60% a gastos fijos, 10% al ahorro, 15% a deudas y un pequeño fondo de tranquilidad para imprevistos. Allí radica la posibilidad de crecer juntos o de naufragar.

No te pierdas de leer: ¿Cuándo se regalan flores amarillas?

🕵️‍♂️ La infidelidad que no se ve

La falta de comunicación suele derivar en lo que la experta denomina “infidelidad financiera”: ocultar ingresos, gastos o deudas. Y aunque suene menos grave que una aventura amorosa, las consecuencias pueden ser devastadoras. El portal de BBVA subraya que una de cada tres rupturas en el mundo tiene un motivo económico detrás. No siempre se trata de falta de dinero, sino de visiones distintas sobre cómo administrarlo.

🔑 Comunicación, la llave del futuro

“Sin comunicación no hay pareja”, sentenció López, citada por El Tiempo de Colombia. Y en eso coinciden especialistas de BBVA, quienes recomiendan hablar de finanzas incluso antes de convivir. La transparencia y la confianza son el verdadero antídoto contra las crisis financieras y emocionales. Al final, más que un presupuesto, lo que une a dos personas es la certeza de que son un equipo, también en lo económico.

Te puede interesar: Te contamos todo sobre los platos finalistas de ‘El Mundial de los Desayunos’. ¿A quién apoyará el poderoso bolón?

Te recomendamos: