Niño intoxicó a sus compañeros de clase con gomitas con marihuana

La madre de un menor de seis años en Michigan, Estados Unidos, enfrenta cargos por abuso infantil en segundo grado luego de que su hijo llevó por error al colegio gomitas que contenían marihuana e intoxicó a al menos cinco de sus compañeros de escuela.

Los hechos ocurrieron el pasado 29 de abril en la escuela primaria Edgerton cuando al menos 18 niños comenzaron a presentar náuseas y letargo. Cuatro de ellos fueron llevados al hospital por la intensidad de sus síntomas.

En un principio, según el alguacil del condado de Genesee, Christopher Swanson, las autoridades creyeron que los menores sufrieron una intoxicación con monóxido de carbono.

Sin embargo, las investigaciones permitieron demostrar que los menores habían consumido THC, o tetrahidrocannabinol, una sustancia que, según People, hace parte de las plantas de cannabis.

Según el diario local WNEM, la madre del menor que llevó las gomitas con marihuana a la escuela había comprado un frasco de THC en agosto de 2021.

La mujer utilizó este producto para incorporarlo a sus gomitas. Posteriormente, dejó las gomitas en un frasco que quedó a la vista de su hijo.

El menor de seis años encontró las gomas y las llevó al colegio para compartirlas con sus compañeros. Fue allí cuando se produjo la intoxicación de varios pequeños del aula de 24 estudiantes.

