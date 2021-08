El ‘pequeño Einstein’ de tres años que aparece en tres libros de récords

Los niños empiezan a demostrar sus conocimientos y destrezas a temprana edad.

Desarrollan ciertas habilidades con ayuda de sus padres o cercanos. Su percepción del mundo cambia conforme interactúan con su entorno. Adquieren conocimientos a través del juego, de la lectura, de la música y de otras técnicas pedagógicas acordes para los infantes.

De un niño de tres años no suele esperarse que, por ejemplo, sepa alguna tabla de multiplicar. Mucho menos que memorice las capitales de ciertos territorios.

Es por ello que el caso de Kunwarpratap Singh es llamativo. No en vano su nombre se ha instalado en tres libros de récords. Y todo gracias a su memoria prodigiosa.

Kunwarpratap Singh es oriundo de la India. Con tres años y medio es uno de los ‘más consentidos’ de la clase. Y no tanto por su alegría o por su desempeño en las diversas dinámicas de aprendizaje, sino por sus conocimientos que, como mínimo, igualan los de un estudiante aplicado de bachillerato.

El pequeño Einstein, como le dicen, sabe las capitales de la gran mayoría de países del mundo. Se aprendió las tablas de multiplicar hasta el 40, además de conocer a profundidad los números primos.

Según reseñaron medios locales de la India, el conocimiento de Singh se debe a su extraordinaria memoria, pues, en términos generales, sus dotes están direccionados al aprendizaje de listados y la enumeración.

Gracias a esto el nombre de Singh se escribió en tres espacios de gloria: el Libro Asiático de los Récords, el Libro de récords de la India y el Libro internacional de récords (que no es el mismo Guinness).

Y las hazañas de este pequeño no se quedan ahí. Hace poco recibió el título de Gran Maestro tras recordar 27 monumentos en un minuto y hacer 14 tablas de multiplicar también en un minuto.

Kunwar Pratap Singh, a 3 years old kid created record for brilliant memory. He has been awarded the title of a Grandmaster by the India Book of Records.#TheHoeHumanity heartily congratulates the kid and his parents#ProudMoment #KunwarPratapSingh pic.twitter.com/kqUubjaMGZ