Joven de Perú entró a la universidad tras intentarlo por ocho años

Un joven peruano identificado como Baruch Alfonso Cáceres logró entrar a la universidad luego de intentarlo por ocho años. Su historia se conoció este miércoles 22 de febrero de 2023 luego de que se viralizada.

Parar varios internautas su vida es inspiración para otros aspirantes. El joven intentó entrar a la Universidad Nacional de Ingeniería desde el 2015 y este año logró.

Después de salir del examen, sus amigos grabaron un video en el que él, entre risas, contó todo lo que tuvo que hacer para poder estudiar Ingeniería de Minas.



De acuerdo con el metraje, Baruch Alfonso Cáceres estuvo en varias academias preuniversitarias en las que se preparó para el examen, las cuales no dieron resultado durante 8 años. Sin embargo, el sueño del joven era más grande y su perseverancia igual.

Peruano entró a la universidad

La noticia llegó este año cuando obtuvo 12 538. En el video dice “Nunca dejes de creer. Siempre confía hasta el final y da todo. Que al final lo vas a hacer”. Además, mencionó que su padre fue una ficha clave para que él no desistiera de seguir luchando.



"Él es la persona que siempre me apoyó. Me decía que no bajase los brazos. De tantas decepciones, de tantas caídas, me decía que siguiera, que al inicio cuesta, pero que más adelante se verán los frutos", contó.

Por esta razón, cuando les contó la noticia, su padre lloró y lo abrazó muy emocionado.

Baruch un ejemplo que inspira

Ahora, Baruch Alfonso Cáceres no solo es un ejemplo para su familia, sino también para la misma academia que lo preparó. La institución lo tomó como imagen de perseverancia.



“No es suerte, se llama constancia”, indican en la publicación.

