Hermanos argentinos completan el álbum del Mundial en una semana

El cromo de Messi impulsó a que los hermanos llenaran el álbum. Foto: Twitter @Josemmabet

Redacción Elcomercio.com

A pocos meses para el inicio del Mundial de Catar 2022, una fiebre enloquece a los amantes del fútbol. Se trata del álbum oficial de este certamen deportivo que llega cada cuatro años.

Franciso Di Pietro y su hermano completaron el álbum del Mundial de Catar 2022 en tan solo una semana.

En una entrevista con CNN, el argentino de 20 años explicó su método para completar el álbum en poco tiempo.

Es secreto de su éxito fue a través de Instagram. El joven creo una cuenta en la red social en la que ayudaba a intercambiar los cromos repetidos a los fanáticos del álbum.

Cuenta que en tres días intercambiaba alrededor de 300 cromos. “La gente estaba desesperada. Me escribían y me mandaban las repetidas. Yo agarraba las que me servían y el resto las subía a la página”.

Comentó que el cromo de Messi fue lo que les impulsó a llenar el álbum. Este les salió en el tercer paquete de cromos que abrieron.