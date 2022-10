Familia compra una casa en EE.UU. pero 'El Vigilante' los quería matar

Una historia real llegará a Netflix, a través de una serie. Foto: Internet

Redacción El Tiempo (Colombia)

Una familia decidió contar su historia espeluznante que les hizo cambiarse de casa en Estados Unidos. Y aunque hay muchas hipótesis al respecto, este lunes 10 de octubre de 2022 se estrena la serie de Netflix que cuenta este relato.

Una pareja de esposos, Derek y María Broaddus, junto a sus tres hijos decidieron mudarse a la casa de sus sueños en Nueva Jersey, Estados Unidos, en el 2014. Sin embargo, lo que parecía una fantasía terminó en pesadilla.

Ellos comenzaron a vivir momentos de pánico y terror cuando se mudaron a su nueva casa en el 657 Boulevard, Nueva Jersey.



El padre de familia decidió hacer ajustes a la casa y varias remodelaciones de su gusto. Sin embargo, de la manera más extraña, recibió una tarjeta blanca con la firma de ‘The Watcher’ (‘El Vigilante'). Cuando él y su esposa la abrieron salió al inicio: “Querido nuevo vecino en 657 Boulevard, permítame darle la bienvenida al vecindario”. Hasta ahí todo se percibía normal.



Al seguir leyendo la tarjeta, pudieron detectar que el mensaje se tornó intimidante: “¿Cómo terminaste aquí?”, “¿Te llamó 657 Boulevard con su fuerza dentro?”.



Al momento de abrirlas, vio que en la primera parte se leía un mensaje muy perturbador. “Los estoy observando. Gracias por traer sangre joven”, como lo reseñó el medio ‘New York Magazine’.



“657 Boulevard ha sido el objeto de mi familia durante décadas y, a medida que se acerca su cumpleaños número 110, me han puesto a cargo de observar y esperar su segunda venida. Mi abuelo vigilaba la casa en la década de 1920 y mi padre la vigilaba en la década de 1960.

Ahora es mi momento. ¿Conoces la historia de la casa? ¿Sabes lo que hay dentro de los muros del 657 Boulevard? ¿Por qué estás aquí? Voy a averiguar”, concluyó ‘The Watcher’ en la tarjeta enviada.

En ese momento, los Broaddus se sintieron incómodos y pensativos, pues pensaron que se trataba de una broma de mal gusto. No obstante, al transcurrir los días, las cartas seguían llegando y cada vez eran más temerosas.

‘The Watcher’, en una de esas, se refirió a los tres hijos de la familia, de cinco, ocho y 10 años de edad, lo cual comenzó a preocupar a la pareja.

"Tienen hijos. Los he visto. Hasta ahora creo que hay tres que he contado”, escribió en otra carta enviada.

‘The Watcher’, ¿un vecino perturbador?

Una noche, Derek se encontraba solo y volvió a recibir otra carta. Esta vez, señalaba que lo estaba vigilando y que ‘The Watcher’ podía ser cualquiera de las personas caminando por los alrededores de su casa.



Sin pensarlo, Derek decidió llamar a las autoridades, quienes llegaron rápidamente a la casa y para atender la emergencia.



Temblando, Derek les mostró la carta a los oficiales; la leyeron y quedaron asombrados. “¿Qué diablos es esto?”, le preguntaron al hombre. Asimismo, indagaron si tenía enemigos o gente que quisiera hacerle daño por alguna razón, a lo que Derek respondió que no.



La familia Woods: secretos bajo la manga

Aunque los oficiales comenzaron una investigación capciosa para dar con ‘The Watcher’, las pistas cada vez iban siendo más difíciles, pues las muestras de ADN tomadas de las cartas no arrojaban resultados esperanzadores.



Al sentir que no podían dar con el anónimo, Derek y su familia decidieron regresar a la casa en la que vivían antes y quedarse esa noche allí. Luego, le escribieron a las personas que les vendieron la casa, John y Andrea Woods, para contarles lo sucedido.



Los Woods le confesaron a los Broaddus, según contó el medio citado: “Días antes de mudarnos, también recibimos una carta de ‘The Watcher’. La nota había sido extraña porque mencionaba que la familia de ‘The Watcher’ observaba la casa a lo largo del tiempo”.

Las teorías sobre la identidad de ‘The Watcher’

Meses después, el teniente Andrew Skibitsky le confirmó a los Broaddus que, al volver a realizar pruebas de ADN de las últimas cartas que recibieron, el resultado arrojó como autora a una mujer. Sin embargo, no se pudo identificar.



En cambio, se pudo detectar que las cartas se enviaban desde Newark, a 19,31 kilómetros de la casa de los Broaddus.



Así, la teoría más relevante fue que esta presunta vecina, cuyo nombre era un misterio, conoció a la familia Woods, los anteriores propietarios. Y ellos, al igual que los Broaddus, probablemente recibieron amenazas por correos. Ante el miedo, los Woods decidieron vender la casa. No obstante, seguía siendo una simple hipótesis.



Por otro lado, existía otra posibilidad de la existencia de ‘The Watcher’, Derek y María estaban inventando una historia para evadir impuestos, como lo contó ‘The New York Magazine’.



Pero las hipótesis seguían, alguien quería vender publicidad para conseguir que productores tomaran la historia y la ilustraran en las grandes pantallas de cine. Al igual que las anteriores, esta hipótesis no se pudo comprobar.



Son muchas preguntas que aún no tienen respuesta. El caso sigue sin resolver y ‘The Watcher’ aún es un personaje anónimo.

