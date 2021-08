Destruye edificio con excavadora para vengarse del dueño por no recibir su pago

Diario El Tiempo de Colombia

Un caso que parece sacado de la ficción fue reportado por medios alemanes esta semana: el trabajador de un complejo de edificios destrozó la fachada con una excavadora.

El hecho tuvo aún mayor resonancia dado que ocurrió en la ciudad de Blumberg, Alemania y esta tiene apenas unos 10 000 habitantes, quienes quedaron conmocionados.

En las imágenes se ve cómo quedaron destruidos los balcones. Según informó el diario Schwarzwaelder, el lugar donde se almacenaban las bombonas de gas también sufrió afectaciones, por lo que las autoridades limitaron el acceso a la zona.

Otro medio llamado ‘Stern’ aseguró que el hombre, de 47 años, se entregó a la policía y tendrá que pagar 500 000 euros (casi USD 600 000) para reparar los daños.

Un conductor de excavadora destruye un edificio nuevo en la ciudad alemana de Blumberg porque no recibió su sueldo 👇 pic.twitter.com/V6NyukyybJ — RT en Español (@ActualidadRT) July 30, 2021

Según reportó The Sun en junio de este año, el arquitecto Jay Kurji regresó de unas vacaciones familiares y recibió una lamentable sorpresa: se encontró con parte de su casa en ruinas.

Algunas imágenes compartidas por The Telegraph dejaron ver en qué estado quedó la vivienda, la cual fue comprada en 475 mil libras esterlinas, según su propietario (es decir, unos USD 660 487)

Pese a que se supo quién fue el autor de los hechos, un constructor al que había contratado para hacer unas remodelaciones, las autoridades no pudieron levantar ningún cargo.

“Cuando llamé a la policía ellos me dijeron que no podían hacer nada porque es una disputa y no un caso criminal”, señaló Kurji a The Sun’.

Dicha discordia nació después de que el propietario de la morada se negó a pagar 3 500 libras esterlinas (unos USD 48 667) adicionales a lo acordado.