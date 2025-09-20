Batman vuelve a estar en el centro de la conversación mundial, sobre todo de Latinoamérica. A propósito del próximo Batman Day 2025, la atención se concentra en la recién estrenada cinta ‘Batman Azteca: Choque de Imperios’, una propuesta que rompe moldes y traslada al héroe a un escenario inesperado: el México antiguo. Así lo destacan medios como El Comercio de Perú y Marca, que subrayan la magnitud del estreno.

🌑 Batman, un héroe reimaginado

La película dirigida por Juan Meza-León presenta a Yohualli Coatl, un joven azteca que se convierte en Batman tras la muerte de su padre a manos de conquistadores españoles. En un giro audaz, el ‘Caballero Oscuro’ ya no enfrenta criminales en Ciudad Gótica, sino a Hernán Cortés y sus tropas. En esta historia, Batman simboliza la resistencia y la justicia frente a un enemigo que amenaza con arrasar su mundo.

⚔️ Voces y rostros inolvidables

Elenco y personajes también sorprenden. Horacio García Rojas interpreta al protagonista con la intensidad de un guerrero marcado por la tragedia. Omar Chaparro se transforma en Yoka, un sacerdote que encarna al Guasón en versión mexica. Y Álvaro Morte, famoso por ‘La Casa de Papel’, da vida a Hernán Cortés con un matiz de villano que recuerda a Dos Caras. La producción reúne a Ánima Estudios, Warner Bros. Animation y DC Studios, uniendo talentos de México, Estados Unidos y España.

🎬 Estreno con doble simbolismo

El 18 de septiembre de 2025, ‘Batman Azteca’ llegó primero a cines de México, justo en vísperas de las celebraciones patrias. Al día siguiente, se estrenó globalmente en HBO Max, permitiendo que los fanáticos vean cómo la mitología mexica se mezcla con la narrativa de DC Comics. Pese a las críticas de algunos sectores que acusaron a la película de “hispanofóbica”, las reacciones no han hecho más que aumentar el interés por la cinta.

🌍 Batman Day 2025

El estreno coincide con el Batman Day 2025, que este año se celebrará el sábado 20 de septiembre, de acuerdo con Marca. Desde 2014, cada tercer sábado de septiembre rinde tributo al héroe creado por Bob Kane y Bill Finger. Librerías, tiendas de cómics y plataformas de ‘streaming’ se suman con actividades, promociones y maratones. En ciudades como Nueva York, Los Ángeles o Ciudad de México, incluso se ha iluminado el cielo con la Batiseñal, un espectáculo que podría repetirse este 2025.

El ‘Caballero Oscuro’, reinventado en clave azteca, promete marcar este Batman Day con una de las versiones más inesperadas y memorables de su historia.

