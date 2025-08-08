Su apariencia adorable convirtió a los capibaras en uno de los animales de moda, una oportunidad que aprovechó el ‘Café Capibara’ en Florida.

En ese lugar permiten a sus visitantes cuidar y aprender acerca de estos roedores gigantes, a la par que apoyan proyectos de conservación.

Capibaras invaden un café en La Florida

Con dos establecimientos abiertos en el estado de Florida, uno de ellos en San Agustín, la ciudad más antigua de todo Estados Unidos, el Café Capibara acumula tal demanda de visitantes que ya planea la que sería la tercera apertura en menos de un año.

“No esperaba que fuera a ser tan popular, pero gracias a ello, ahora podemos ayudar a otros. Al principio lo abrimos para financiar nuestro santuario”, dijo a EFE Stephanie Angel, dueña de estas cafeterías.

Prueba de ello son las alrededor de 200 personas que dice que acuden a diario a cada uno de los establecimientos. El segundo local se encuentra en Saint Petersburg.

Encuentros de 30 minutos con los capibaras

Cada uno de estos encuentros, que debe reservarse con antelación y asciende a unos 50 dólares por persona, se extiende por unos 30 minutos.

En ese tiempo, los visitantes acceden a una sala especialmente decorada en la que les esperan los capibaras. Ellos están correteando de un lado a otro en busca de la comida que les ofrecen los recién llegados, mientras un experto explica los comportamientos de estos populares roedores.

“El capibara es mi segundo animal favorito”, se afanaba en repetir una niña, al tiempo que aproximaba al suelo su mano, en la que el experto depositó una mezcla de frutas troceadas.

En el otro extremo de la sala, un joven disfrutaba de manera más comedida la experiencia, en contraste con “lo emocionado” que estaba antes de entrar, según dijo a EFE, por poder al fin contemplar y acariciar a estos animales peludos.

Los capibaras son los roedores más grandes del planeta, con una altura aproximada de 1,3 metros, y llegan a pesar unos 79 kilos. Endémicos de bosques y humedales de Sudamérica, su carácter social y tranquilo los ha convertido en un fenómeno viral reciente, que se ha extendido más allá de la Internet y abarca peluches, mochilas o estuches con su forma.

Duermen en un santuario

Café Capibara cuenta con 12 de estos roedores a su disposición, que son trasladados a diario desde el Santuario Animal Noah’s Ark en donde pernoctan junto a lémures, ualabíes, armadillos o puercoespines.

Los capibaras, explicó Angel, fueron rescatados o les fueron entregados por zoológicos y, cuando no están en el café, descansan en el santuario junto al resto de animales.

“Un zoológico tiene fines de lucro. Cuando nosotros ganamos dinero, lo reinvertimos en la comunidad, en investigación y educación. Cada semana donamos a un nuevo santuario o a una organización sin fines de lucro”, precisó.

Y agregó que no obligan a los capibaras a subir al vehículo que los transporta hasta los cafés, sino que “si los animales no quieren ir, no tienen que ir. Así que a veces tenemos seis capibaras, a veces cinco, otras cuatro, porque todos tienen libertad de elección“.