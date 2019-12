John Lennon murió hace 39 años, tras ser asesinado por Chapman

LEA TAMBIÉN

El lunes 8 de diciembre de 1980, el exBeatle John Lennon fue asesinado por Mark David Chapman, quien le disparó por la espalda cinco veces, de las cuales, cuatro impactaron en la espalda y hombro izquierdo.

El portal Infobae publica que aquel día, Chapman interceptó a Lennon mientras dejaba el edificio Dakota, ubicado en Nueva York, al parecer lo paró y le extendió una copia del disco Double Fantasy para que lo firmara. El músico lo hizo y le preguntó a quien sería su propio asesino: “¿Es todo o quieres algo más?”.



La amabilidad del ex líder de la banda de rock inglesa The Beatles paralizó a Chapman y decidió dejar el arma en su saco, al parecer asumió que ese no era el momento de quitarle la vida. Sin embargo, esa incertidumbre no lo hizo desistir de su objetivo y esperó hasta la noche.



El hecho sucedió poco después de que el cantante y su pareja Yoko Ono volvieran al edificio Dakota. El auto que los trasladaba se detuvo, y en la puerta, un grupo de fanáticos esperaban John, entonces, el artista pidió bajar en la vereda para saludar a sus fans, fue en ese momento que escuchó a Chapman decir: “¡Mr. Lennon!” y apenas el artista giró su cuerpo inició la balacera.



Chapman fue declarado culpable por asesinato en segundo grado y fue condenado a cadena perpetua en prisión



Posteriormente, el músico fue llevado a la sala de emergencia del Hospital Roosevelt y fue declarado muerto a su llegada. Mark David Chapman, el asesino, era un hawaiano de 25 años, que había llegado a Nueva York con el único objetivo de matarlo.



Al día siguiente, Yoko Ono emitió una declaración, en la que anunció: "No hay funeral para John", y además sostuvo, "amaba y rezaba por la raza humana. Por favor, hagan lo mismo por él". El cadáver del artista fue incinerado en el cementerio Ferncliff en Hartsdale, Nueva York. Su pareja esparció sus cenizas en Central Park.

El además compositor y poeta demostró su carácter rebelde, además de ser considerado un genio dentro de la música, el cine, el dibujo y la literatura. La polémica lo persiguió debido a su constante activismo por la paz junto a Yoko Ono. Ambos se sumaron a las manifestaciones en contra de la Guerra de Vietnam.



Para Yoko Ono, “John metía siempre el dedo en la llaga (en cuanto a sus opiniones políticas) y cada vez que hablaba ponía en peligro su vida. Si solo se hubiera concentrado en seguir escribiendo bonitas canciones, hoy estaría todavía vivo”.



Acerca de las teorías de su asesinato existen contradicciones, algunas indican que Mark David Chapman era una persona con problemas psiquiátricos. Mientras otras sostienen que el agresor era en realidad un agente contratado por la Central Americana de Inteligencia (CIA), para ejecutar el asesinato de John Lennon.