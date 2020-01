El hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula cumplió 13 años

LEA TAMBIÉN

Miguel, el hijo mayor del cantante mexicano Luis Miguel y de la actriz Aracely Arámbula, cumplió 13 años el 1 de enero del 2020 con una celebración por todo lo alto en el balneario de Acapulco, en la que su madre combinó esa fecha con los fastos propios del Año Nuevo.

"To my handsome happy prince (para mi guapo y feliz príncipe)", comenzaba uno de los mensajes que Arámbula publicó en su cuenta de Instagram y en el que se apreciaba un pastel de chocolate con el número 13, en referencia a los años que cumplía su hijo.



En la fotografía, sobre la tarta, aparecía la palabra Fortnite, uno de los videojuegos más populares del momento. Al lado de la imagen, Arámbula escribió un texto en el que explicaba la razón de su mensaje.



"Celebrando mucho y de la mejor manera con el día 1 del 2020, comenzando un año con mucho amor y toda la alegría, festejando a mi príncipe, ya que un día como hoy hace 13 años llegó mi bellísimo regalo", explicó.



En apenas 15 horas, esta publicación había superado los 24 500 Me Gusta y los 300 comentarios.

Además, la actriz mexicana publicó otras dos entradas en Instagram en las que también deseaba un feliz cumpleaños a su hijo.



Una consistía en un video en el que, bajo una animación acompañada por la melodía de Feliz Cumpleaños aparecía una imagen de la madre y el hijo, alcanzando más 150 000 reproducciones y casi 300 comentarios.



En el otro mensaje, Arámbula colgó una fotografía de su hijo de espaldas, en la que se le ve disfrutando de unos fuegos artificiales.



"Agradecida y feliz comenzando el año de la mejor manera. Celebrando la vida de mi primer amor y deseándoles un maravilloso 2020 que este lleno de salud, sabiduría y toda la energía positiva", escribía la artista.

Tanto la actriz como su familia se trasladaron hasta la ciudad costera de Acapulco, en el Pacífico mexicano, para vivir tanto las fiestas de Año Nuevo como el cumpleaños del pequeño Miguel, informan medios locales.

El cantante Luis Miguel y Aracely Arámbula mantuvieron una relación entre 2005 y 2009, fruto de la cual nacieron dos hijos, Miguel y Daniel.