Cumbre sobre vacunas pide a redes sociales más esfuerzo contra desinformación

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La caída en las tasas de vacunación y la creciente desconfianza hacia las vacunas hacen necesario que Facebook y otras redes sociales adopten más medidas contra la desinformación, según los expertos que participaron este jueves 12 de septiembre de 2019 en la primera cumbre global en este ámbito.

El evento, organizado conjuntamente por la Comisión Europea y la Organización Mundial de la Salud (OMS), reunió a científicos y expertos de todo el mundo para debatir cómo restablecer la confianza en las vacunas y mejorar el acceso a las mismas en las regiones con más dificultades.



Según un Eurobarómetro del pasado abril, casi la mitad de la población de la Unión Europea (48%) cree que las vacunas pueden producir a menudo efectos secundarios graves, un 38% piensa que pueden provocar las enfermedades contra las que protegen y el 31% está convencido de que pueden debilitar el sistema inmunitario.



El comisario europeo de Sanidad, Vytenis Andriukaitis, dijo en una rueda de prensa que, pese a que las vacunas "salvan millones de vida" cada año, las tasas de vacunación "están bajando en Europa, y la situación ha empeorado desde 2018".



En la primera mitad de 2019 "se han detectado en Europa unos 90 000 casos de sarampión, más que en todo 2018, y cuatro Estados miembros de la UE han perdido su estatus de haber erradicado la enfermedad", agregó el político lituano y médico de formación.



Andriukaitis también alertó sobre la desconfianza de parte de la población europea hacia las vacunas.



Por su parte, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que la reaparición del sarampión es una "llamada de atención" y confió en que ayude a movilizar a todos los actores a nivel internacional.



Explicó que Facebook ha empezado a colaborar con esa organización en la lucha contra las noticias falsas sobre las vacunas, algo que valoró, pero insistió en que las redes sociales tienen una gran responsabilidad y la obligación de "hacer más".



Jason Hirsch, representante de Facebook, dijo durante su intervención en uno de los paneles que la empresa está actuando en ese sentido, por un lado reduciendo el acceso a las noticias falsas y por otro dirigiendo a los usuarios interesados hacia "contenidos creíbles".



Maud Sacquet, de Mozilla, insistió en la responsabilidad de las plataformas de internet para asegurar que la gente "no sea manipulada".



Sacquet, quien explicó que Mozilla ha firmado un código de buenas prácticas de la Comisión Europea para combatir la desinformación, señaló que la obsesión por obtener el máximo de visualizaciones termina llevando a las plataformas a "dar prioridad a los contenidos sensacionalistas respecto a las informaciones precisas".



Por su parte, Ethan Lindenberger, un joven de 18 años convertido en activista, relató en declaraciones a Efe su experiencia personal, marcada por una madre que "cree que las vacunas causan autismo" y otras "desinformaciones".



El joven, que en cuanto cumplió la mayoría de edad procedió a vacunarse, hizo hincapié en que las personas antivacunas merecen ser respetadas y no demonizadas, ya que su posición tiene por objetivo, al igual que en el caso de los defensores de la vacunas, "proteger a sus hijos".



"Mi madre no está nada orgullosa de lo que hago porque cree que es muy peligroso, todavía piensa que las vacunas son nocivas, que causan efectos secundarios y matan a gente", dijo Lindenberger.



El joven confió en que su tarea tenga un impacto entre jóvenes de otras regiones y ayude a convencer de que las vacunas son "seguras y eficaces".



La cumbre de hoy, 12 de septiembre de 2019, publicó una lista de diez acciones en defensa de las vacunas, que incluyen la promoción de liderazgo y compromiso político, garantizar que todos los países tienen estrategias de inmunización nacionales o abordar las raíces de las dudas sobre la vacunación y aumentar la confianza.

Para el último objetivo, tanto la Comisión como la OMS cuentan con "embajadores", incluidos algunos "influencers" que ayudan en el esfuerzo de difundir las informaciones correctas en las redes sociales, ya que las noticias falsas "pueden llegar a todo el mundo en segundos".