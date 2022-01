Falleció el poeta manabita Pedro Gil

Redacción Elcomercio.com

La noche del miércoles 26 de enero del 2021 amigos y familiares del poeta manabita Pedro Gil confirmaron su fallecimiento a los 50 años de edad.

Según el medio local La Marea, el deceso de Gil se produjo en Manta, de donde es oriundo, el viernes 21 de enero en la avenida 113 tras ser atropellado por un camión que transportaba plátanos, pero su cuerpo recién fue reconocido en la morgue por sus allegados el miércoles.

Por el siniestro de tránsito una persona se encuentra detenida para las investigaciones del caso.

Entre las obras del autor están ‘Paren la guerra que yo no juego’ (1989), que lo publicó cuando tenía 17 años, ‘Delirium Tremens’ (1993), Con unas arrugas en la frente (1997), ‘He llevado una vida feliz’ (2001), ‘Los poetas duros no lloran’, ’17 puñaladas no son nada’ (2010), entre otros poemarios, cuentos y antologías.

En los años 80 fue tallerista del escritor Miguel Donoso Pareja.

El deceso del poeta produjo consternación entre escritores, amigos y seguidores de su trabajo. La sede nacional de la Casa de las Culturas publicó en sus redes una nota de pesar y sentenció que “su poesía vivirá para siempre”.