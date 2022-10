'Mandíbula', la novela con la que Mónica Ojeda suma otro logro

Para Mónica Ojeda la novela 'Mandíbula' es el libro que a más lectores ha llegado de todos los que ha publicado. “Es el libro con el que me han traducido a varios idiomas", dijo. Foto: Cortesía Mónica Ojeda Pallero

Gabriela Balarezo (I)

‘Mandíbula’, escrita por Mónica Ojeda, es ese thriller psicológico que a los lectores les cuesta dejar de leer. En sus páginas la autora hila la trama en torno al miedo, la sexualidad, las relaciones familiares y la violencia. Pero el alcance de la última novela de la escritora guayaquileña va mucho más allá.

Por esta obra, una autora ecuatoriana consta por primera vez en la prestigiosa lista de los 25 libros finalistas de los National Book Awards 2022. En esta ocasión Ojeda compite en la categoría de Literatura traducida. La novela fue traducida al inglés como ‘Jawbone’ por Sara Booker y publicado bajo el sello Coffee House Press.

No obstante, es una novela que desde su lanzamiento en 2018 no ha dejado de deslumbrar. El año de su publicación tuvo una buena acogida por la crítica. En artículo de ‘El País’ escrito por el periodista Carlos Pardo la describe como una “novela excepcional” y que incluye “una magistral historia de ingenuidad y violencia en un elitista colegio femenino”.

La buena recepción y su calidad le valió entonces ser incluida en la lista de los 50 mejores libros del año (en el puesto 12) elaborada por el diario español. Asimismo, ‘Mandíbula’ fue seleccionada como una de las 10 finalistas del Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa de 2018. Un año más tarde su autora obtuvo el premio Next generation de la Prince Claus Fund.

El escritor Jorge Carrión asegura que “es su novela más compleja y madura”. Ojeda fue alumna del Master de Creación Literaria (de la UPF-BSM de Barcelona) que dirige Carrión y en donde ahora la guayaquileña ejerce como profesora.

Antes en un artículo ‘The New York Times’ el escritor y crítico literario español había ya hablado del alcance de la obra. “Con la publicación de ‘Mandíbula' —destacada por varios medios de renombre entre las mejores novelas de 2018— Ojeda se convirtió en una de las jóvenes autoras en lengua española con más proyección internacional, con contratos de traducción al griego (Skarafima), al inglés (Coffee House) y al francés (Gallimard).

Para Ojeda esta novela es el libro que a más lectores ha llegado de todos los que ha publicado. “Es el libro con el que me han traducido a varios idiomas, con el que me han dado premios, con el que he entrado a listas. Es un libro que todavía a día de hoy se sigue vendiendo de forma estable”, señala la escritora de 34 años. En suma, es una novela que sigue llegando a muchos sitios y Ojeda confiesa sentirse muy alegre de que haya podido alcanzar a tanta gente.

Coincide con Carrión en que quizás sí es su “novela más compleja y madura”, pero cree que es porque es la más reciente que ha escrito, la última que publicó (ahora está trabajando en otra). “Sí que siento que es la novela a la que más cercana estoy y la que mejor trabajada está, en mi opinión”, menciona. Aunque agrega que tiene amigos lectores que le dicen que les gusta más ‘Nefando’ (su segunda novela). Ese es un debate de nunca acabar.

Pese a la acogida y el éxito que ha tenido, la autora indica que dentro de su carrera es “una novela más de las que he estado trabajando. “He puesto todo de mí mientras he estado escribiéndola igual que hago con todos mis libros de cuentos, con mis poemarios”, detalla.

“Mandíbula está poseída de una peculiar fiebre detallista”, escribía Pardo en su artículo. Alababa también su “variedad de registros y de voces” y la “rica textura de una prosa que por momentos alcanza el estado de gracia”. Es una obra repleta de referencias literarias y cinematográficas. Un disfrute para los ávidos lectores. Es la novela gracias a la cual Mónica Ojeda ha catapultado su carrera y se ha vuelto más visible aún en el panorama literario mundial.

Visita nuestros portales: