El LOCO preguntón

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de septiembre de 2026

La pregunta fue un invento de Sócrates. ¡Mayéutica al estado puro! Y este maravilloso invento pervive en los tiempos de la posmodernidad, porque constituye el eje del aprendizaje en busca de la verdad.

En este caso, la pregunta no fue socrática sino orática. En realidad, fueron varias preguntas que repetía el caminante, un hombre de 70 años, de apariencia costeña, cuando se encontraba con las personas, a su paso, por el mismo sendero de siempre: su locura.

-¿Quién es usted? ¿Dónde vive? ¿Qué hace? ¿Por qué camina como yo? ¿Es usted feliz?

Al principio me parecieron lúcidas sus interrogantes, y las contestaba con genuino interés, pero, cuando al pasar un día, volvía a su rutina preguntona desesperante, decidí contestar de manera diferente:

-Soy nadie. Vivo en el pasado. Hago castillos en el aire. Camino porque busco llegar a ninguna parte. Y soy definitivamente infeliz…

El hombre me miró con seriedad. Sus enormes ojos azules me traspasaron como ráfagas. Y pensé que me insultaría, pero no:

-Tiene razón amigo – me dijo.

Y sentí alivio porque luego de un instante de eternidad, siguió su camino y se despidió de manera displicente:

-¡Chao!

El hombre se perdió en el horizonte. Y no dejaba de conversar con personas que se atravesaban, siempre con las mismas incógnitas. Transcurrieron algunas semanas y noté su ausencia. Pensé que había enfermado o algo por el estilo, aunque, a simple vista, denotaba buena salud física.

A los dos meses, el encuentro fue inevitable. Y no tuve alternativa: saludé con la mano. Disminuyó su andadura y el hombre expresó:

– ¿Ya se siente feliz?

– ¿Por qué? – respondí.

– Por haberme reencontrado.

Yo reí de buena gana, y él también.

-He pensado -continuó el hombre- que el mundo está loco. Loco de remate. Me fascinan las preguntas, y todas las personas me responden lo mismo: que están bien, que viven felices y que han hecho todo… Y yo, ¿qué he hecho? Mi vida es la pregunta, ¿sabe?

“Es el loco de la pregunta”, asocié de inmediato. Merece un cuento. El hombre se despidió, se puso el sombrero de paja, y continuó su camino impertérrito. A una considerable distancia, me gritó:

-¡Saludos a Sócrates!