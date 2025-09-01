Obituario

Con profundo pesar, EL COMERCIO comunica el fallecimiento de Gloria Jiménez, quien durante más de tres décadas fue parte esencial de esta Casa Editorial. Nacida el 3 de enero de 1941, Gloria dejó una huella indeleble en varias generaciones de colaboradores, y su legado perdurará en la historia del Diario.

Tres décadas de servicio y un legado de humanidad

Gloria Jiménez ingresó a EL COMERCIO en la década de 1980, cuando el periodismo aún era un terreno predominantemente masculino. Desde sus inicios demostró una vocación inquebrantable por el servicio y la comunicación institucional, valores que la llevaron a ocupar su último cargo como Directora de Relaciones Públicas.

Quienes la conocieron la recuerdan por su don de gente, amabilidad, rectitud y permanente disposición para ayudar. Su oficina era, muchas veces, el primer rostro amable que veían quienes llegaban a trabajar en la Redacción. No solo articuló vínculos con entidades y autoridades, sino que también cultivó relaciones sinceras con el personal interno, consolidándose como un pilar institucional.

La historia de EL COMERCIO

Gloria Jiménez conocía bien la historia de EL COMERCIO. El 1 de enero de 2014, recordó que al inicio de su carrera, las mujeres periodistas eran escasas y solían desempeñar tareas administrativas más que reporteriles. Fue testigo de la transformación de la Redacción con la llegada de Guadalupe Mantilla en 1985, quien abrió las puertas para que muchas mujeres incursionaran con fuerza en el ejercicio periodístico.

“Las mujeres hacíamos más trabajo de oficinista que de periodismo”, recordaba Gloria. Con su memoria clara, citaba en aquelos días con orgullo a compañeras que fueron parte de esta transformación: Marcia Silva, Mariana Neira, Nancy Puente, Patricia Estupiñán, Mercedes Álvaro, Flora Proaño, entre muchas otras. Ella misma formó parte de esa generación que construyó una Redacción más inclusiva y representativa.

Su liderazgo hizo que se armara, con los años, un centro de documentación en EL COMERCIO.

Un ejemplo de liderazgo cálido

Desde la Dirección de Relaciones Públicas, Gloria Jiménez representó a EL COMERCIO con profesionalismo, empatía y humanidad. Mantuvo siempre un equilibrio entre la gestión institucional y la cercanía con los colaboradores. Su liderazgo fue sereno, pero firme; discreto, pero determinante.

Fue parte de hitos importantes, de eventos institucionales de gran magnitud y de procesos clave de transformación en la empresa. Su voz serena y su sonrisa constante eran sinónimos de confianza en los pasillos del Diario.

El homenaje de una Casa Editorial

Hoy, EL COMERCIO despide con dolor a una de sus históricas colaboradoras. Su legado va más allá del cargo que ocupó: Gloria Jiménez fue maestra de humanidad, compañerismo y dedicación. Su paso por esta institución será recordado con gratitud y afecto por quienes compartieron con ella anécdotas, desafíos y aprendizajes.

A su familia, amigos y seres queridos, extendemos nuestras más sentidas condolencias. El vacío que deja es inmenso, pero su memoria permanecerá viva en cada rincón de esta Redacción.