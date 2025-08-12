“Buenoide” es un neologismo que da valor positivo a un pensamiento, un sentimiento o una acción humana. El “buenoide” se caracteriza por su bondad, altruismo y ganas de servir. Es buena gente, dispuesto a ofrecer algo a cambio de nada, en este mundo competitivo y desigual. Por eso, “buenoide” -según los entendidos- reemplazaría en el futuro a buenísimo, hijista, mamista, maternalista o bondadista.

Si se habla de “buenoide” en el ámbito personal, también podría considerarse la figura en el espacio organizacional. Es probable que sí. Peter Senge, en su afamada obra “La quinta disciplina” plantea una organización inteligente basada en un enfoque sistémico, donde lo bueno -el bien común- y lo amigable son asequibles a un cambio real en las instituciones.

Parece una utopía, una materia de un cuento de ciencia ficción, pero la humanidad es así. En mis tiempos escolares y laborales tuve compañeros “malosos” -divertidos, pero en el fondo sanos-, y otros “buenosos” o “buenoides” -yo me incluyo- que dábamos confianza y amistad.

¿Se imagina un mundo lleno de “buenoides”? Hombres y mujeres dispuestos a construir una sociedad asertiva, donde el bien -y no el mal– sea el patrimonio de la verdad, la política y el placer, en las expresiones de Fernando Savater.

¿Es usted un “buenoide”?