El Festival Ecuador Jazz 2025 conmemora 20 años de libertad musical en Quito. Este espacio se convirtió en un referente cultural de la región.

Desde el 11 hasta el 24 de septiembre, Quito vibrará con conciertos, talleres y actividades paralelas que destacan la diversidad del jazz internacional y ecuatoriano.

Este evento, organizado por la Fundación Teatro Nacional Sucre, ha evolucionado desde sus primeras ediciones hasta consolidarse como una plataforma para el intercambio artístico.

Ahora, con un cartel de renombre, el festival celebra su vigésima edición con invitados de alto nivel y nuevas propuestas locales.

Estrellas internacionales en el Teatro Nacional Sucre

Entre los grandes nombres de la escena global que participarán en el Ecuador Jazz 2025 se encuentran Cécile McLorin Salvant. Es ganadora de tres premios Grammy consecutivos.

También estará la agrupación Snarky Puppy, reconocida por su fusión instrumental y sus cinco Grammys.

El cartel se complementa con artistas como Hamilton de Holanda Trio desde Brasil, la cubana La Dame Blanche y la senegalesa Réma Diop, quienes ofrecerán presentaciones únicas.

Cada uno aportará una visión particular del jazz y sus fusiones contemporáneas, mostrando cómo este género dialoga con ritmos como el afropop, el reggae, el choro brasileño y el blues.

Talento ecuatoriano en el Ecuador Jazz 2025

El festival también resalta la fuerza del jazz ecuatoriano contemporáneo con artistas de proyección internacional.

Entre ellos destacan Daniel Pacheco, pianista y compositor con trayectoria en escenarios de Nueva York y París; el David Nicolalde Quinteto, que presenta nuevo EP; y el Alejandro Rosero Trío, con el lanzamiento de su álbum Escafandra.

Además, la agrupación Manteca Latin Jazz Project llevará al escenario una propuesta que fusiona ritmos tradicionales como el pasillo con swing y síncopa latina.

El Grooveo explorará sonidos de funk, reggae y blues en clave jazzística. Esta diversidad refuerza la identidad del festival como un espacio de innovación y de diálogo musical.

La agenda con conciertos y encuentros

Los conciertos principales se desarrollarán en el Teatro Nacional Sucre, con fechas clave como:

14 de septiembre : Cécile McLorin Salvant (Francia-EE.UU.) junto a Daniel Pacheco (Ecuador).

: Cécile McLorin Salvant (Francia-EE.UU.) junto a Daniel Pacheco (Ecuador). 19 de septiembre : La Dame Blanche (Cuba), lanzamiento de EP de David Nicolalde Quinteto y Manteca Latin Jazz Project.

: La Dame Blanche (Cuba), lanzamiento de EP de David Nicolalde Quinteto y Manteca Latin Jazz Project. 20 de septiembre : Paul y Elif Sanchez junto a Hamilton de Holanda.

: Paul y Elif Sanchez junto a Hamilton de Holanda. 21 y 22 de septiembre : doble jornada con Snarky Puppy y el estreno del álbum de Alejandro Rosero Trío.

: doble jornada con y el estreno del álbum de Alejandro Rosero Trío. 24 de septiembre: cierre con Réma Diop y la banda ecuatoriana El Grooveo .

Cada concierto ofrecerá un recorrido por distintas corrientes del jazz, desde el swing hasta el latin jazz contemporáneo.

Las actividades paralelas y formación musical

El Ecuador Jazz no solo es escenario, también es formación.

En esta edición, los asistentes podrán disfrutar de jam sessions, conversatorios, talleres de percusión corporal y exposiciones gráficas.

Entre los espacios abiertos al público destacan las actividades Jazz en la Escuela y Jazz para llevar, diseñadas para acercar el género a nuevas generaciones.

Los conversatorios con artistas como La Dame Blanche y Hamilton de Holanda son parte de la agenda académica que busca profundizar en la experiencia cultural.

Asimismo, proyectos comunitarios como Tambores y Otros Demonios promoverán la inclusión social a través de la música.

Ecuador Jazz: un legado cultural para Quito

El Festival Ecuador Jazz se ha consolidado como un puente entre culturas y generaciones. Sus escenarios no solo son vitrinas de talento, sino también espacios de memoria, innovación y libertad artística.

En 2025, Quito se reafirma como capital del jazz en la región, acogiendo un festival que integra lo local con lo global, lo académico con lo popular, y lo tradicional con lo contemporáneo.

