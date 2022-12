La XVI Bienal de Cuenca reunirá a seis artistas ecuatorianos

Imagen referencial. El curador argentino Ferran Barenblit anunció los 31 proyectos artísticos que fueron seleccionados para la XVI Bienal de Cuenca. Foto: Facebook Bienal de Cuenca

El curador argentino Ferran Barenblit anunció los 31 proyectos artísticos que fueron seleccionados para la XVI Bienal de Cuenca. Entre esta treintena de propuestas seis corresponden a artistas ecuatorianos: Gabriela Rivadeneira Crespo, Gary Vera, Leo Moyano y Juan Campoverde, de mediana trayectoria. A ellos se suman María Rosa Jijón y Patricio Palomeque, artistas de larga trayectoria.

Asimismo, Barenblit anunció que el título conceptual de la bienal será 'Quizá Mañana' y que reflexionará sobre la democracia y los conflictos del presente, con un énfasis en Latinoamérica. Katya Cazar, directora de la Bienal, aclaró que esta edición seguirá con los lineamientos establecidos en la anterior: priorizar la producción local, la reutilización de materiales y la optimización de recursos.

María Rosa Jijón

Su trabajo artístico gira alrededor de la movilidad humana en contextos migratorios, geopolítica, territorios y fronteras. Realizó sus estudios en Ecuador, Cuba y Suecia. De noviembre de 2013 a marzo de 2015 fue la Directora del Centro de Arte Contemporáneo. De 2016 a 2022 fue Secretaria de Cultura en IILA, Roma.

Desde la práctica artística y el activismo ha visibilizado la vida de los migrantes. En su 'serie rojo/ rosso' (2004), que presentó en la I Trienal Poligráfica de San Juan, Puerto Rico, produjo un grupo de fotografías que se enfocan en mujeres migrantes en Italia; y en la obra 'Extraterritorialidad' (2004) grabó en audio voces de migrantes latinoamericanas leyendo la Ley de Inmigración de Italia.

Patricio Palomeque

Estudió en la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca. Entre el 2010 y 2015 fue curador de la Galería Proceso Arte/Contemporáneo. En 1998, durante el contexto de la VI Bienal de Cuenca, presentó 'Circulante', una instalación ubicada en la planta baja del Museo de los Metales en la que aparecían billetes ( sucres fuera de circulación) adheridos al piso, la frase; "la huella de la palma de la mano" y un video en el que aparecía una cajera contando billetes.

Asimismo, es el autor de 'Tapete', una instalación audiovisual conformada por dos televisiones colocadas en el piso, sobre una lona transparente forrada con papel moneda de distinta denominación; y de 'Nuestro Poder' un gesto artístico en el que utilizó una moneda de oro elaborada por un orfebre en la que se leían las frases: 'All is ours' (Todo es nuestro) y 'E Pluribus Unum' (De muchos, uno)



Artistas ecuatorianos

Gabriela Rivadeneira Crespo

Gary Vera

Leo Moyano

Juan Campoverde

Artistas extranjeros

Adelita Husni-Bey (Italia)

Alexander Apóstol (Venezuela)

Amalia Pica (Argentina)

Carlos Garaicoa (Cuba)

Christian Jankowski (Alemania)

Clemencia Echeverrí (Colombia)

Colectivo Cherani (México)

Democracy Pavillion (Europa)

Fernando Sánchez Castillo (España)

Forensic Architecture (Reino Unido)

Fredi Casco (Paraguay)Iván Argote (Colombia)

Jill Magid (EE.UU.)

Magdalena Jitrik (Argentina)

Mapa Teatro (Colombia)

Marcelo Expósito (España)

Marilá Dardot (Brasil)

Max De Esteban (España)

Naufus Ramírez-Figueroa (Guatemala)

Osman Khan (EE.UU.)

Pilvi Takala (Finlandia)

Sandra Gamarra (Perú)

Teresa Margolles (México)

Vincent Meessen (Bélgica)

Voluspa Jarpa (Chile)

