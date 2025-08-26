Los profesores -no solo los de ciencias sociales- insistimos en la importancia de la acción social, hoy reconocida como vinculación con la comunidad en el ámbito universitario.

La razón estriba en que los conocimientos per se son buenos referentes para cambiar la realidad, pero sin el método científico, muchos saberes podrían quedar en teorías desconectadas de la vida. Por eso, el acto educativo -para que sea utilitario- debe contener, al menos, tres elementos procesuales: 1) el acercamiento a la realidad; es decir, a los problemas; 2) los conocimientos o teorías que explican las causas y efectos de los problemas detectados; y 3) el método o métodos científicos para modificar esa realidad.

En esa perspectiva, los estudios de Pierre Bordieu, sociólogo francés, dan pistas para que las enseñanzas y aprendizajes -que se generan en las aulas y laboratorios- tengan piso epistemológico, metodológico y “aterricen” en acciones sociales emergentes.

Agentes de reproducción de desigualdades

Un punto de partida es la consideración -nos guste o no- que las escuelas -y el sistema educativo en su conjunto- son agentes de reproducción de las desigualdades e injusticias. Las investigaciones instaladas en la pedagogía crítica, se alimentan de diversas vertientes que intentan descifrar los intereses particulares y experiencias del pasado y del presente, así como las relaciones sociales que afirman o descartan esos intereses y experiencias, con una idea clara: vincular el propósito de las escuelas con visiones transformadoras del futuro.

Henry Giroux, Stanley Aronowitz, Michel Apple, Paul Willis, Habermas, Paulo Freire y Pierre Bourdieu son ejemplos evidentes de reflexiones y propuestas, que parten de una premisa: la existencia de contradicciones sociales y asimetrías de poder, que reconocen los problemas de la sociedad como algo más que simples hechos aislados o deficiencias de la estructura social.

Enfoque estructuralista

La teoría de la acción social de Pierre Bourdieu se funda en cuatro conceptos: habitus, campo, violencia simbólica y capital. Es una teoría relacional y disposicional, que supera las oposiciones canónicas de las ciencias sociales al inscribirse, según Bourdieu, en un enfoque de estructuralismo constructivista.

Es capaz de explicar fenómenos en los campos sociales —o sea, la sociedad en su totalidad. Recomienda para el análisis sociológico: evitar la ilusión escolástica y la naturalización de las condiciones sociales e históricas, y practicar la interdisciplinariedad en las ciencias sociales.

El habitus es el principio incorporado de la acción; los campos son espacios de acción especializados; la violencia simbólica es la capacidad para ejercer dominación sin que los dominados resistan; y el capital, el recurso o recursos sociales que resultan de una acumulación y que permiten obtener ventajas sociales.

Reconciliación de enfoques

Para Bourdieu la teoría social tiene que superar oposiciones del sentido común como individuo vs. sociedad, individual vs. colectivo, consciente vs. inconsciente, interesado vs. desinteresado, objetivo vs. subjetivo. Reconcilia dos enfoques en las ciencias sociales: el voluntarismo de Jean–Paul Sartre y el estructuralismo de Claude Lévi–Strauss.

Propone un “estructuralismo constructivista”. La sociedad se compone -dice Bourdieu- de estructuras construidas por los agentes (constructivismo); luego, estas se determinan por sus acciones (estructuralismo). Así, la acción se estructura por el habitus y el capital de los agentes (los educadores).

Recomendaciones

Bourdieu formula tres recomendaciones para el análisis sociológico. La primera es evitar el “punto de vista escolástico”: la postura del “sabio en la máquina”, es decir, suponer que las teorías que construye el sociólogo para explicar la acción existen en la mente de los agentes. La segunda recomendación es evitar una postura universalista. Bourdieu parte de la Crítica de la Razón Pura, de Immanuel Kant, que conceptualiza la ética como universal en el tiempo y el espacio. Bourdieu plantea que cualquier institución humana —“derecho, ciencia, arte, moral, religión, etc.” depende de condiciones sociales y económicas.

La tercera recomendación es practicar la interdisciplinariedad en las ciencias sociales. Rechaza el exclusivismo metodológico. En “La miseria del mundo” Bordieu utiliza métodos biográficos para analizar la violencia simbólica que sufren los dominados, y en “Un arte medio” utiliza métodos cualitativos para analizar los usos sociales de la fotografía.

Las acciones sociales emergentes

Pierre Bordieu ofrece, desde la sociología, una rica reflexión para la acción social emergente. No se trata de diseñar y ejecutar actividades dispersas para llenar un currículo, sino mucho más que eso: repensar la realidad -la sociedad como totalidad-; descubrir en la práctica los rasgos de la violencia simbólica (las discriminaciones de género en el lenguaje y los comportamientos); reconocer que la pobreza y la desigualdad no son naturales, sino generadas por el sistema; y practicar la interdisciplinariedad -varias ciencias en conjunto- para arribar a aprendizajes significativos, como lo siguiere Edgar Morin, en la teoría y método de la complejidad.

Así, la acción social dejará de ser un instrumento de adaptación y reproducción. Y propondrá cambios cualitativos importantes, con una educación diferente y divergente.