La cultura latina busca su espacio dentro del arte de EE.UU., según experto

La creación hispana en el mundo del arte está buscando ampliar su espacio para combatir su infrarrepresentación en el sector museístico en EE.UU., dijo a EFE este jueves, 11 de octubre del 2018, el director del Centro Latino de la red Smithsonian, Eduardo Suárez.

Suárez señaló que se han dado grandes avances en los últimos años para dar a la producción de origen latinoamericano el lugar que se merece dentro del arte estadounidense para acabar con la falta de representación.



"Se ve un movimiento de las fundaciones e instituciones filantrópicas que también andan detrás de asegurar que dentro de las instituciones culturales haya más presencia permanente latina", consideró Suárez, cuya organización tiene la misión de fomentar la presencia de creaciones hispanas dentro de la red Smithsonian, que comprende varios museos.



Según Suárez, "ha habido un crecimiento en la colección de arte latino-estadounidense en el Smithsonian American Art Museum (uno de los museos en Washington de la entidad) del 62 %" desde 2010.



Sin embargo, subrayó que aún quedan muchos pasos por dar en ese camino complicado: "Hay un trecho todavía, mucho trecho... (...) Queda mucho por hacer".



El centro se encuentra inmerso en las actividades con motivo del Mes de la Herencia Hispana en el país, que se celebra entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre.



Este texano de origen mexicano explicó que hay una infrarrepresentación de este arte y que la sociedad no conoce bien a los latinoamericanos. "La gente no nos conoce bien. Si nos conocieran, no tendríamos estos problemas que (dicen que) somos criminales, violamos mujeres, (...) que somos drogadictos... Somos ciudadanos, contribuyentes, educadores, médicos, ingenieros...", lamentó el experto.



"Estamos conduciendo proyectos de investigación, exhibiciones, aumentando colecciones... De una forma impresionante que no se conocía antes", enfatizó.



Suárez aseguró que la herencia latina se encuentra en múltiples ámbitos en el día a día y que es fruto del contacto con otras influencias: "Es una cotidiana negociación cultural. La gente vive con un pie en su país de origen y con otro en este país", comentó.



"La presencia de nosotros, comenzando con españoles y mestizos, está aquí desde hace mucho tiempo (...). Hemos contribuido en múltiples formas en la creación de este país y hemos influenciado la cultura norteamericana de una forma muy profunda y muy diversa. Si la gente no quiere reconocer eso, si quieres quedarte con la cabeza metida en la arena, es cuestión de ellos", aseveró Suárez.



El licenciado en Derecho y especializado en Estudios Latinos destacó que un elemento relevante en el fomento de la cultura latina pasa por la participación política de los hispanos: "La gente latina tiene que salir a votar, tienen que salir a las urnas".



Suárez acumula diez años de experiencia al frente del centro en favor de la presencia latina dentro del amplio marco cultural estadounidense.



La red Smithsonian puso en marcha en 2010 la Latino Curatorial Initiative, que pretende incrementar la presencia de expertos hispanos al frente de las actividades, investigaciones y exposiciones artísticas en sus centros.



Hace 25 años, los latinos suponían el 2,7% de los recursos humanos de esa organización, mientras que esta proporción asciende ahora por encima del 5 % y un 3,5 % en los puestos considerados "sénior", de acuerdo a un informe realizado por la entidad para la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).