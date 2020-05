Cuidados al ponerse y sacarse los overoles de protección

LEA TAMBIÉN

Los especialistas aseguran que no es necesario utilizar overoles que cubran todo el cuerpo para evitar el contagio del nuevo coronavirus. Pero enfatizan en que si la gente los utiliza, se deben tomar precauciones, como considerar materiales textiles adecuados y seguir pasos al ponerse y sacarse esa vestimenta.

El Ministerio de Salud publicó un documento en marzo último que incluye lineamientos de prevención y control del virus sars-cov-2 y la enfermedad covid-19 que provoca. En esa normativa se refiere al uso de equipo de protección personal (EPP), pero no se contempla la posibilidad de que la ciudadanía requiera usar trajes especiales.



Antonio Jiménez, ejecutivo de la empresa Seguritex, que fabrica overoles de protección, dice que hay que diferenciar esta vestimenta especial de otra hecha de tela o plástico que actúa como una barrera incómoda. Jiménez explica que un traje de protección debe cumplir normas como cubrir todo el cuerpo con material antiestático por dentro y por fuera, libre de látex y de silicona, para no adherir partículas.



El material usado suele ser tela laminada microporosa de polipropileno, resistente a roturas y rasgados, es una fibra transpirable que permite la circulación de aire en el interior y reduce la sensación de calor, que además protege de partículas sólidas y salpicaduras de líquidos, sin costuras en la parte superior de las mangas y hombros, con capucha, cintura y tobillos elásticos.



El epidemiólogo Andrés Morán considera innecesario que la gente común utilice estos trajes en las calles. Héctor Burbano, gerente propietario de la empresa Zig Zag, da cuenta de que elaboran trajes para la ciudadanía en general y para sectores industriales y actividades como el movimiento de alimentos, trabajos agrarios, contacto animal, trabajos dentro de algunas áreas médicas, veterinarias, actividades de contacto con residuos, etc. Él recuerda que personalmente entregó estos trajes a una pequeña empresa cervecera en Guayaquil, en pleno pico de la pandemia.



El médico Alfredo Olmedo, experto en epidemiología, afirma que hay guías para el manejo de overoles. La más conocida de ellas es la de la Organización Mundial de la Salud. Esta es específica para el uso de trajes de quirófano, pero se usa también para ponerse y quitarse adecuadamente overoles de uso general.



El proceso para ponerse un traje, según las guías, es el siguiente



1. Para ponerse el overol primero hay que quitarse todos los objetos personales que podrían rasgar el traje: joyas, celular, reloj, esferos, etc.



2. Lávese las manos con agua y jabón.



3. Proceda a ponerse los guantes.



4. A continuación colóquese el overol, un pie a la vez, y súbalo por el cuerpo, para después meter en el traje los brazos, uno por uno.



5. Colóquese la mascarilla facial y a continuación las gafas o pantalla protectora.



6. El siguiente paso es cubrir la cabeza con la capucha del traje que tapa el cuello y los lados de la cabeza.



7. Al final, colóquese el calzado. Mejor usar botas. Si no las tiene, la recomendación es usar zapatos cerrados tipo mocasín, sin cordones, que cubran por completo el empeine y el tobillo.



Todo este proceso le tomará 5 minutos.



Tenga en cuenta



- No se debe usar cinta adhesiva para sujetar los guantes.



- Si las mangas del overol no son suficientemente largas, haga un agujero para el pulgar (o el dedo medio) en la manga del overol a fin de que el antebrazo no quede expuesto al hacer movimientos amplios. Algunos modelos de overol tienen extensiones cosidas a las mangas para pasar el dedo.



- Los puños del overol deben tener elásticos para que no dejen resquicios.





¿Cómo debe retirarse el traje?



Sacarse el traje protector y equipo adicional exige más cuidado y tomará más tiempo, al menos 15 minutos. Esto ocurre porque al regresar de la calle, puede traer microorganismos a casa.



1. Asegúrese que haya un recipiente o funda plástica para colocar desechos, como papeles, plásticos, o el propio traje si es desechable. Tenga también una bandeja para colocar ahí objetos como billetera, monedas, documentos, bolígrafo, etc.



2. Lávese las manos con jabón con los guantes puestos.



3. Quítese primero la capucha que cubre la cabeza y el cuello muy despacio para no contaminarse la cara, enrollándola de adentro hacia afuera.



4. Vuelva a lavarse las manos con los guantes colocados.



5. Quítese el overol, idealmente frente a un espejo. Incline la cabeza hacia atrás antes de alcanzar la cremallera, abra el cierre por completo sin tocar la piel ni el traje, y comience a quitarse el overol desde arriba hacia abajo, sin movimientos bruscos ni vaivenes.



6. Después de sacarse el overol de los hombros, quítese cada manga, una a una. Enrolle el overol, desde la cintura hacia abajo y desde adentro hacia afuera, hasta la parte superior de las botas o zapatos.



7. Use un zapato puesto para sacar el otro calzado y viceversa; después coloque el overol en la funda plástica.



8. Sáquese entonces los guantes, que también deben ser desechados. Lávese las manos.



9. Luego quítese la pantalla protectora o gafas, tirando la cuerda de sujeción detrás de la cabeza y póngalas en un lavabo cercano.



10. A continuación lávese las manos con agua y jabón por cuarta vez.



11. Después quítese la mascarilla. Para ello, primero desate la cuerda o extienda el elástico en la parte de atrás de la cabeza, y deséchela o póngala con las gafas o pantalla facial en el lavabo.



12. Por quinta vez lávese las manos con jabón.



13. Rocíe los zapatos con alcohol, las plantas incluidas, o colóquelos en un recipiente lleno de agua y jabón, también puede pisar un rodapié que tenga mucho jabón y espuma.



14. Lávese las manos de nuevo.



15. Finalmente, desinfecte o lave la mascarilla, gafas, pantalla, etc -que colocó en el lavabo-, luego deseche lo que está en el recipiente o funda -traje incluido-. Si este es reutilizable, colóquelo en una lavadora o lávelo a mano -en los dos casos con bastante jabón o detergente-. Rocíe luego alcohol en la billetera, las llaves, esferos, monedas, etc.



16. Luego, lávese las manos por séptima y última vez.



En las guías sanitarias se insiste en que este proceso debe tomar al menos un cuarto de hora. El epidemiólogo Andrés Morán enfatiza que la vestimenta de protección biológica está recomendada para el personal de salud entrenado en protocolos. Si una persona está dispuesta a respetar esas reglas al ponerse y sacarse el traje estará bien, “pero lo más probable es que no lo haga”, dice.

Por esta razón, recomienda a la población en general emplear su ropa normal -de manga larga eso sí-, mantener la distancia y tomar medidas de protección como lavarse las manos y usar mascarilla en sitios públicos.