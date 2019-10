Cuba Gooding Jr. se declara inocente de nuevo cargo de abuso sexual

LEA TAMBIÉN

El actor estadounidense Cuba Gooding Jr. se declaró este jueves 31 de octubre del 2019 "no culpable" de un nuevo cargo en su contra por supuestos "tocamientos forzosos" a una mujer en un tribunal de Nueva York, informaron varios medios locales.

Con esta nueva acusación por conducta sexual indebida, de la que no han transcendido detalles, son ya tres las mujeres que lo han señalado como agresor sexual.



El primero de los casos contra el actor arrancó después de que una joven de 30 años lo acusara de haberla agarrado del pecho sin su consentimiento el pasado junio en una fiesta en Nueva York.



La mujer alegó que Gooding Jr, hijo del músico Cuba Gooding, estaba "muy borracho" y que, después de manosearla, empezaron una discusión en la que tuvieron que intervenir agentes de seguridad.



La Fiscalía de Manhattan, en Nueva York, lanzó el pasado 10 de octubre una segunda acusación contra él por supuestamente manosear a otra mujer en un bar de la ciudad, también el pasado mes de junio.



Ante la aparición de nuevas acusaciones, el comienzo del juicio, previsto en un principio para el 10 de octubre, fue pospuesto.



El diario The New York Times apuntó que la Fiscalía dijo haber oído los testimonios de otras mujeres que podrían testificar que el actor de 51 años ha mantenido la costumbre de manosear mujeres sin su consentimiento a lo largo de los años.



Su abogado, Mark Heller, calificó las acusaciones de "totalmente fraudulentas".

Gooding ganó en 1997 el Oscar a mejor actor secundario por la película ‘Jerry Maguire’ y también se hizo conocido por sus papeles en varias películas como ‘A Few Good Men’ o ‘The Butler’.