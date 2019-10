Cuatro Babys de Maluma es la canción más violenta contra la mujer, según un estudio de la Universidad de Chile

LEA TAMBIÉN

Un estudio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile revela que las canciones del artista colombiano Maluma son las más violentas contra las mujeres. El documento llamado ‘Ni pobre diabla ni candy: Violencia de género en el reggaetón’ analiza la violencia sexual, económica, simbólica y psicológica de los temas del género urbano.

Para el estudio se analizó un total de 70 canciones del género urbano que fueron lanzadas entre los años 2004 y 2017. De esta muestra, solo el 15.7%, es decir 11 canciones, “no aludían en sus letras a ninguno de los cinco tipos de violencia de género analizados”, menciona el documento.



Los temas que no incluían violencia de género en sus letras fueron: Lo que pasó pasó de Daddy Yankee, Poble Diabla de Don Omar, Cuéntale de Yvy Queen, Down, Me matas de Rakim Ken-Y, Sola de Anuel AA, Llamado de emergencia de Daddy Yankee, Mi cama huele a ti de Tito el Bambino, Limbo de Daddy Yankee, 6 AM de J. Balvin y Mi gente de J. Balvin. Las canciones analizadas son las que alcanzaron posiciones importantes en el ranking de la revista Billboard.



De las 59 canciones restantes que formaron parte del análisis, la canción Cuatro Babys de Maluma fue la que mayor cantidad de agravios incluye. Se contabilizaron un total de 44 menciones de violencia. El estudio señala que: “30 de la menciones son de violencia simbólica y fue también la canción que concentró más menciones de violencia económica”.



Fue tal la cantidad del contenido violento en contra de la mujer hallado en la letra de Cuatro Babys que la canción tuvo que ser excluida de análisis posteriores porque “sus altos niveles de violencia distorsionaban las tendencias generales de los datos”, menciona el estudio.

‘Ni pobre diabla ni candy: Violencia de género en el reggaetón’ revela que la violencia simbólica es la que se encuentra con mayor frecuencia en las letras de las canciones de género urbano, seguida de la violencia psicológica, la violencia sexual y por último la violencia física.