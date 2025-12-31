Los Critics Choice Awards 2026 están cada vez más cerca y vuelven a colocarse como una de las paradas clave para entender hacia dónde se mueve la temporada de premios.

Esta ceremonia, seguida de cerca por la industria y el público cinéfilo, suele anticipar tendencias que luego se reflejan en galardones como los Oscar y los Emmy.

¿Qué son y por qué importan?

Los Critics Choice Awards son premios anuales otorgados por la Critics Choice Association (CCA), integrada por críticos de cine y televisión de Estados Unidos y Canadá.

Desde su creación en 1995, la ceremonia se ha consolidado como una de las más inclusivas, al reconocer tanto producciones comerciales como obras de autor e independientes.

Desde 2019, además, es una de las primeras ceremonias en abrir oficialmente la temporada de premios, lo que le ha dado un peso especial como referencia temprana.

Fecha, sede y conducción

La edición 2026 se realizará el domingo 4 de enero en el Barker Hangar del Aeropuerto de Santa Mónica, en California.

La transmisión arrancará con la alfombra roja y continuará con la ceremonia principal.

La conducción estará nuevamente a cargo de Chelsea Handler, presentadora y comediante que ya ha liderado esta gala en tres ocasiones consecutivas y que actualmente cuenta con un programa propio en Netflix.

¿Dónde ver los Critics Choice Awards 2026?

En Ecuador, la ceremonia podrá verse en vivo por TNT y HBO Max.

La transmisión principal comenzará alrededor de las 19:00 (7:00 PM), mientras que la alfombra roja podría iniciar a las 18:00, según horarios difundidos para Latinoamérica.

Nuevas categorías y música

Este año se incorporan cuatro nuevas categorías: Mejor Serie de Variedades, Mejor Diseño de Escenas de Acción, Mejor Casting y Elenco y Mejor Sonido, ampliando el reconocimiento a áreas menos visibles de la industria.

Las presentaciones musicales aún no han sido confirmadas, aunque tradicionalmente incluyen canciones ligadas a películas nominadas.

Las producciones más nominadas

En cine, Pecadores lidera con 17 nominaciones, seguida por Una batalla tras otra con 14 y Frankenstein con 11.

En televisión, la serie de Netflix Adolescence encabeza la lista, seguida por Nobody Wants This, Severance y The Pitt.

