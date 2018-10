Los críticos de cine están ‘destrozando’ a Marvel por el estreno de ‘Venom’

LEA TAMBIÉN

Antes del estreno mundial de ‘Venom’, la nueva apuesta de Marvel en el cine, algunos críticos del séptimo arte han ya sacado sus conclusiones. La mayoría de periodistas especializados en entretenimiento piensan que es una película deficiente, casi improvisada.

Aunque, por lo general, las críticas suelen influir poco en la recaudación de taquilla, porque finalmente es la gente común y corriente la que decide si una película vale la pena o no, la opinión de los críticos es también importante si un filme quiere ubicarse con una buena reputación en la industria cinematográfica. Y, con lo que se ha publicado hasta ahora, el filme protagonizado por Tom Hardy no reúne las características.



El diario británico The Guardian, por ejemplo, ha calificado la película con una sola estrella, de cinco. “Hardy hace una interpretación horrorosa de una personalidad lanzada hacia la comedia, pero no logra adaptarse a los cambios de su simbionte”.

Por otra parte, Variety dijo que "'Venom' es un caso de estudio para una película basada en un cómic que se vuelve poco emocionante, a pesar de la calidad de los efectos visuales”.



El diario británico The Independent publicó que “inclusive en sus momentos más grotescos, el periodista al que Hardy interpreta retiene su encanto de auto-desprecio. Pero por más atractivo que sea su desempeño, resulta un peso liviano en comparación con Bane de ‘The Dark Night Rises’ o su rol de gangster en (la serie de televisión) ‘Peaky Blinders’”.



La revista Entertainment Weekly fue un poco menos dura, pero de todos modos mostró su descontento con el filme. “Visualmente, ‘Venom’ tiene una elegante vibra al estilo Christopher Nolan. Pero el personaje no es puesto bajo foco hasta los últimos cinco minutos, cuando finalmente empieza a tornarse interesante”.