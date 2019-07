Lluvia de críticas a Meghan Markle por la forma de cargar a su bebé

LEA TAMBIÉN

Lo que ocurre con el fenómeno de las madres famosas en redes y en apariciones públicas puede ser un arma de doble filo como sucede con Meghan Markle. El pasado miércoles 10 de julio del 2019 , la duquesa decidió llevar a su primer hijo Archie a un juego de polo benéfico en el que participó el príncipe Enrique. Sin embargo, la inusual la manera en la que Markle sostenía su pequeño en brazos la volvió objeto de duras críticas.

Mientras a su alrededor, los jugadores correteaban y bromeaban, la duquesa descansaba junto a su pequeño en el club de polo Billingbear de Workingham, en Surrey (Inglaterra). El público del juego estaba sorprendido -detallan medios internacionales- por la aparición de Archie que cumplió dos meses de nacido el 6 de mayo del 2019. Pero era una jornada especial, pues el ganador de la ‘contienda’ se llevaría la copa King Royal Charity Polo Day, cuyos fondos son donados a organizaciones benéficas de Reino Unido.



En medio del juego, la duquesa de 37 años, apareció con Archie en brazos. El pequeño lucía un un traje blanco de una sola pieza que deja ver sus pequeñas piernas. Las imágenes permiten ver que, con el brazo derecho, Markle sostiene las piernas del bebé y con el izquierdo carga la cabeza.

A varios usuarios de Instagram les pareció que Archie lucía incómodo en las fotografías, aunque las imágenes no permiten ver su rostro. “Parece que nunca lo hubiese tomado en brazos antes. El pequeño bebé no debe estar a gusto. Que alguien le explique cómo cargar correctamente a su hijo”, comentó la cuenta m.flower18. El usuario nick_star3 dijo que “alguien debería enseñarle más sobre la etiqueta inglesa. Pareciera que está esperando a que el príncipe llegue para darle al bebé”.



Para otros, en cambio, juzgar a Markle les pareció una exageración. La usuaria @clare_76 defendió a la duquesa: “La forma en la que ella sujeta su hijo no está mal. ¿Qué les hace expertos para decirle cómo hacerlo? Honestamente, lo único que haces es culparla porque es una madre primeriza”, dijo. Otra seguidora de la duquesa comentó: “¿Por qué dar comentarios negativos como si fueran perfectos? La gente a veces puede llegar a ser muy desagradable. ¡Está aprendiendo!”.

Pese a que Markle se dio cuenta de que estaba siendo fotografiada, reporta el periódico El País de España, continuó interactuando con el príncipe Guillermo y su esposa Kate Middleton.