Críticas a Maluma por filmarse llorando al recibir su avión privado

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El cantante colombiano Maluma compró su primer avión privado y quiso compartir con sus 45 millones de seguidores de Instagram el momento en el que lo recibió. Las imágenes, difundidas el pasado 1 de septiembre del 2019 muestran la reacción del intérprete al recibir su lujosa nueva adquisición.

En el video de cerca de un minuto se ve al cantante de Borró cassette esperando en una pista de aterrizaje su nave, se trata de un avión negro. Cuando Maluma ve su nueva adquisición se lleva las manos al rostro y llora, luego abraza a los familiares que están junto a él. Cuando se sube en su avión privado dice: “Bienvenidos a Royalty Air. Los sueños se hacen realidad, yo se los digo”.



La publicación está acompañada del siguiente texto: “Me acuerdo hace 8 años atrás cuando fui a hacer una entrevista de radio X en Colombia, me cerraron las puertas, aparte de eso no creían en mí y muchos decías que no iba a llegar a ningún lado… ¡Pues parceros ahora sí que vamos a llegar lejos! Bienvenidos a Royalty Air. Con este tocamos la Luna. Sueñen sin miedo, nunca crean en un no como respuesta, ustedes son el timón de su vida y pueden llegar hasta donde su mente y corazón quieran. Este es mi , inspirar y demostrar que los sueños sí se hacen realidad!”.

​



Entre los miles de comentarios que recibió su publicación está la de su amigo el también cantante J Balvin: “El mundo se hace más pequeño. ¡Felicidades mi Juan!”. También el compositor colombiano Pipe Bueno le extendió su felicitación: “Papi yo ya me escogí una de esas sillas pa' todo el año. ¡Que chimba mi perro!”.



La novia del cantante, la modelo cubano-croata Natalia Barulich, escribió: “Parece ayer que hablaste de este sueño, y ahora lo hiciste realidad”. Y la hermana del artista, Manuela Londoño, comentó un mensaje muy sentido: “¡Te amo tanto! Gracias por ser luz, por ser vida, por ser fe, por ser perseverancia. Gracias por ser realidades.”

Pero también hubo comentarios que criticaron el llanto del Maluma al recibir el avión. Algunos usuarios señalaron que muchos niños seguramente podrían ser alimentados con el dinero gastado en la nave. Además dijeron que al artista le falta humildad ya que ni Ricky Martin, ni Luis Miguel se filmaron llorando al recibir su avión privado. El video del cantante colombiano alcanza más de tres millones de reproducciones hasta este 4 de septiembre de 2019.