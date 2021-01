Críticas en redes a cantantes por atar a un lagarto

El video de un lagarto, nadando en una piscina con su hocico atado con una cinta negra, causó indignación en los usuarios de las redes sociales. El material fue compartido el pasado domingo, 17 de enero del 2021, por la influencer, cantante y modelo Lele Pons y su novio, el cantante de reggaetón, Guaynaa.

En el video se puede ver a ambos artistas nadando junto al animal, cargándolo y acariciándolo, mientras este no puede abrir su boca. En otras imágenes compartidas en la cuenta del dúo Mau y Ricky y en el perfil de la modelo y actriz argentina Stef Roitman, los asistentes al evento están besando al caimán y tomándose fotos con él.



Tras la difusión de los videos en las cuentas de Instagram de los influencers y artistas, los usuarios empezaron a señalar que se trataba de maltrato al animal al tenerlo atado y en una piscina con cloro.



Ante las muestras de rechazo, todos los artistas borraron este contenido de sus perfiles. Roitman, quien también es novia del cantante Ricky Montaner, publicó este martes 19 de enero del 2021, una aclaración en sus historias de Instagram.



Allí explica que las imágenes son de Mylo, un lagarto de cuatro años, que pertenece a una amiga de Pons. La cinta en el hocico, aclara, se la pusieron para que no mordiera a los invitados y después se la quitaron. Ante las críticas a esta explicación, publicó una segunda aclaración.



“Los responsables de tener el cocodrilo deciden la forma en que interactúa con ellos y con otras personas, qué medidas de seguridad se adoptan y cuáles no son necesarias, cómo lo rescatan y lo cuidan. Siempre lo hacen con dos objetivos en claro: la seguridad de las personas y el bienestar del animal”, escribió la actriz argentina en sus redes sociales.

Además, dejó en claro que no se trataba de maltrato animal. “No es mi mascota, ni tengo poder de decisión alguno sobre los cuidados que se le brindan, pero sé que son los correctos y necesarios. Caso contrario, jamás se me habría ocurrido participar en ese momento”, explicó. Pons y Guaynaa no han dado una respuesta. Tampoco el cantante Ricky Montaner, hijo de Ricardo Montaner, quien también estuvo presente en el evento.

No puedo creer hasta dónde puede llegar la idiotez humana, esto es maltrato animal, Lele pons, guayna, stefi y mau y ricky metieron a una piscina llena de químicos y le encintaron el hocico a un cocodrilo bebé con la excusa de que los podía morder pic.twitter.com/tS4niLM46i — • L u n a • (@Lunalandivar) January 18, 2021