La crítica ensalza a 'Shazam': Una película 'luminosa y divertida'

Tras unas primeras reacciones muy positivas de la prensa especializada, 'Shazam!' sigue sumando buenos comentarios. La crítica señala al filme de David F. Sandberg como uno de los mejores largometrajes recientes de DC y lo sitúan incluso "a la altura de 'Wonder Woman'".

Las valoraciones antes del estreno vienen, en esta ocasión, de Rotten Tomatoes. El conocido portal de crítica y puntuación cinematográfica le da una puntuación del 93%, a la altura de otros títulos "de la casa" como 'Wonder Woman'. El boca a boca y la buena prensa obtenido por el filme que protagoniza Zachary Levi ayuda a tapar posibles lagunas técnicas que otros críticos han señalado antes del estreno en cines.



Webs especializadas como WhatCulture avanzan comentarios sobre personajes con un CGI (Interfaz de entrada común por sus siglas en inglés) muy marcado, o también un ritmo muy lento en los primeros compases del filme. La crítica no ha sido unánime, pero lo que queda claro es que 'Shazam!' es el superhéroe alborotador que DC necesita.



Sean O'Connell, de CinemaBlend, opina que 'Shazam!' "se beneficia enormemente de que se le permita operar fuera del Universo Cinematográfico de DC, a la par que reconoce su existencia junto a grandes títulos como 'Man of Steel' o 'Justice League'. Al igual que 'Aquaman' fue intencionadamente épica, 'Shazam!' mantiene la sensación de ser una historia de vecindario, para bien o para mal".

En IGN, Jim Vejvoda describe al filme de Sansberg "como uno de los más alegres y dulces desde los días del Superman de Christopher Reeve. Una historia divertida de la madurez sobre un niño que aprende que un gran poder conlleva una gran responsabilidad".



El Universo Cinematográfico DC suma así nuevas alegrías tras el récord de recaudación en taquilla logrado por 'Aquaman'. USD 1 090 millones la situaron como la película más taquillera de la historia de la compañía, superando con cierta holgura a 'The Dark Knight Rises'.



'Joker' es otro de los proyectos cinematográficos que se estrenarán durante 2019, protagonizado por Joaquin Phoenix y con un enfoque muy diferente sobre el príncipe payaso del Crimen.



'Shazam!' se estrenará en las salas de cine del Ecuador el 5 de abril del 2019.