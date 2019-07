La fuerte crítica de la cantante Noelia a Belinda: 'Pobre niña boba'

LEA TAMBIÉN

La cantante y actriz puertorriqueña Noelia arremetió contra Belinda en su cuenta de Instagram. Esto luego de que la intérprete mexicana, que es jurado en el programa 'La Voz', interrumpió el audio durante la audición de una joven que decidió cantar el tema Tú de la puertorriqueña para preguntar: "¿Quién canta?... ¿Laura Pausini?".

Noelia compartió este fragmento del programa en su cuenta de Instagram el lunes 22 de julio del 2019 y acompañó el clip con un fuerte texto dirigido a Belinda. "Pobre niña boba, esto pasa cuando la soberbia es más grande que tu éxito el Sapito", escribió.



"Mira Belinda, solo te diré algo, bájate de tu nube y sé más humilde, por eso en México querida española, el público canta y saben más mis canciones que las tuyas", continúa el texto de Noelia. "Mis canciones han enamorado a cientos de miles. Se han casado gracias a Tú", dijo en referencia al tema que en 1999 alcanzó la quinta posición del Hot Latin Tracks.

Noelia continúa su crítica a Belinda asegurando que sus canciones "son éxitos, son himno" y cuestiona: "¿El Sapito ha hecho lo mismo?" y aprovecha para recordarle a Belinda algunos de sus éxitos profesionales luego de calificar a la intérprete mexicana de "irrespetuosa".



"Esa canción, ese himno al amor, la canta quien tiene 10 millones de discos vendidos, certificados en USA, no como los tuyos de caramelo e inventados por Adrián Pose, que en paz descanse o Rodolfo López Negrete. Tú la canta quien tiene 10 éxitos en Billboard en español y tres en inglés también en Billboard", añade Noelia. "Tú", continúa, "la canta quien tiene conciertos llenos y no vive del bloff como tu".



En el texto, la puertorriqueña recuerda una ocasión en la que, según su relato, la madre de Belinda intentó "sacarme de un salón del camino real en México donde estaba yo ensayando y a punta de gritos interrumpió mi ensayo por que tú habías llegado jajaja para que ensayaras tu, españolas prepotentes". Continúa ironizando: "Mira como es la vida, ese año me gané el premio Billboard y tu gran álbum Niña Sapito no llegó a nada. Así que aprende a respetar".



Según Noelia, lo "único" que Belinda tiene es "seguidores en las redes" y asegura que la mayor parte de personas que las siguen lo hace para "detestar tu prepotencia y presumidera, no sé de qué porque mamacita yo sí tengo y no aparento humildad. Eso te falta", concluye la crítica que Noelia difundió en su cuenta de Instagram.



Hasta este 23 de julio del 2019, Belinda no se ha pronunciado por las críticas que recibió de Noelia. Por su lado, la puertorriqueña tampoco ha hecho más comentarios sobre lo ocurrido y en sus publicaciones continúa promocionando su gira por Argentina y su debut en la producción de contenido para adultos.