Critican a Yalitza Aparicio, protagonista de ‘Roma’, por una foto en redes

‘Roma’, la obra maestra del director mexicano Alfonso Cuarón, lanzó al estrellato a Yalitza Aparicio, una actriz mexicana que siempre ha celebrado sus raíces indígenas. El reconocimiento que recibe a escala internacional la han puesto en el foco de la atención de sus fanáticos que siguen sus publicaciones en redes sociales.

Sin embargo, una fotografía que Aparicio compartió el pasado 28 de enero del 2019 en su cuenta de Instagram, levantó una ola de comentarios

críticos contra la actriz.



Con una trenza larga y una camisa color dorado, la joven de 25 años es retratada con un maquillaje acentuado en tonos tierra, como parte de una campaña publicitaria. Sin embargo, lo que llamó la atención de los seguidores es lo diferente que luce en la imagen a su apariencia en la vida real.



Su piel más blanca, el contorno más preciso de su cara y su nariz más fina hizo que la primera aspirante latina a un Oscar en la categoría Mejor Actriz de Reparto presuman que, en la edición de la imagen, hubo retoques en Photoshop.

La usuaria @garciaprestegui comentó: “No tengo la oportunidad

de conocerte personalmente, pero quiero decirte que eres una mujer triunfadora porque sé que aunque no estudiaste actuación, has llegado lejos. Pero no dejes que en el camino la gente te cambie la imagen. Eres bella tal como naciste. Por favor, sigue esforzándote”.



Con ella coincidió la seguidora @sandra_69, quien destacó la piel de la actriz oaxaqueña, aspirante a un premio Oscar. “Tienes una piel hermosa y es lo que causa envidia. Estás rompiendo estereotipos. No necesitas de computadora. No dejes que te cambien la imagen”,

dijo.



Para el usuario @cherrynolaz, en cambio, la imagen no define a la actriz. “Sí, luce diferente. ¿Pero quién no lo hace siempre? Parece que hubo un exceso de iluminación que es normal en fotografías profesionales. Su papel en ‘Roma’ es increíble, eso es lo que hay que notar”, comentó.



Hasta este miércoles (30 de enero del 2019), la publicación cuenta con más de 147 000 Me Gusta y cerca de 2 000 comentarios.