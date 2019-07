Cristina Hidalgo, Miss Ecuador 2019, una apasionada por el tenis que recondujo su vida al modelaje

LEA TAMBIÉN

Cristina Hidalgo Berry, la nueva Miss Ecuador, es una modelo profesional de 22 años que ha participado en desfiles de alta costura como el Designer Book y es una apasionada por el tenis, deporte que tuvo que abandonar por una afección intestinal, que la mantuvo grave por dos años, hasta que le diagnosticaron la enfermedad de Crohn.

La guayaquileña, quien sufrió mal nutrición debido a la afección autoinmune e incurable, se mantiene en una lucha permanente por subir de peso, con una disciplina de una comida cada tres horas. Cambió el tenis que practicó por 8 años por el modelaje.



“Miss Ecuador me ayudó en la alimentación, porque llevas una vida súper disciplinada y ahora volví a sentir lo que sentí por el tenis, esa gran pasión por lo que hago, creo que reencontré eso que había perdido”, le dijo a EL COMERCIO la reina, un día después de su elección.



“Estoy más tranquila, más conciente, ayer fue un mix de emociones, estaba muy sensible, nerviosa, he aprovechado para compartir con mi familia, que estén allí apoyándome fue lo que más me encantó de toda esta experiencia”, agregó la nueva Miss Ecuador la mañana de este sábado 20 de julio del 2019 en un hotel del norte de Guayaquil.



Hidalgo se equivocó en la noche de elección de la víspera al saludar al público con un "¡Buenos días Ecuador!" y contestar la pregunta del jurado sobre el éxodo venezolano en el país, diciendo que “la solución sería darles apoyo, porque son nuestros hermanos”.

“Me ganaron los nervios, he recibido bastante apoyo, también hay personas disgustadas en las redes, pero hay que seguir adelante, y que la gente se vaya dando cuenta poco a poco de qué estas hecho”, comentó Hidalgo.

La nueva Miss Ecuador siente que fue ganando puntos en la pasarela de la noche final, donde se fue afianzando, y en la entrevista previa con el jurado internacional. “Más que haber contestado bien o mal o de haberme presentado mal, creo que supe captar al jurado y ellos realmente vieron como soy, una cosa es una pregunta de unos segundos, cualquiera se pone nervioso, eso no puede determinar el valor de una persona”.



La mujer, que representará al país en el Miss Universo, de 1,77 metros de estatura y estudiante de cuarto semestre de Relaciones Públicas, anunció que trabajará su proyecto social con la Fundación Sor Dominga Bocca de Guayaquil, un refugio de niñas y jóvenes sin hogar con el que ya ha venido colaborando.



“Mi proyecto social está ligado a mis experiencias de vida, de haber pasado por el dolor de mi enfermedad. La situación no es la misma de estas chicas de 12 a 17 años, abandonadas y violentadas, lo que es parecido es el hecho de salir adelante y no detenerse a pesar de las adversidades”, explicó Hidalgo.