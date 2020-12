El creador de 'Black Mirror' prepara un falso documental del año 2020 con Hugh Grant

El creador de 'Black Mirror', Charlie Brooker, ha encontrado inspiración en la pandemia de coronavirus. El guionista ya ha puesto en marcha su próximo proyecto, un falso documental sobre el año 2020 que estrenará en Netflix.

Según Deadline, la producción contará con Hugh Grant. Netflix no ha revelado ningún detalle del proyecto, pero el actor británico dio algunos datos sobre la producción en una entrevista con New York Magazine. "Interpretaré a un historiador al que entrevistan sobre este año. Soy bastante repelente, de hecho. Y os gustará mi peluca", afirmó. Por el momento se desconoce la fecha de estreno.



Este no será el primer proyecto de Brooker sobre el coronavirus. El excolumnista de The Guardian presentó a principios de año Antiviral Wipe, un especial para BBC Two en el que analiza la cobertura mediática y la reacción de la opinión pública a la pandemia de covid-19.



Black Mirror se emitió durante dos temporadas en Channel 4 en Reino Unido antes de mudarse a Netflix, que emitió las últimas temporadas y su película interactiva, 'Black Mirror: Bandersnatch'. La quinta y última temporada de la serie hasta la fecha, que consistió en tres episodios encabezados por artistas como Miley Cyrus, Andrew Scott y Anthony Mackie, se lanzó en junio de 2019.



Brooker ha asegurado desde entonces que está trabajando en nuevas producciones, particularmente en proyectos más cómicos y dejando atrás el tono oscuro de la ficción. El creador ha ganado cinco premios Emmy por Black Mirror, incluidos los galardones a mejor película para televisión de 2019 por el especial interactivo Bandersnatch; y mejor guion de una miniserie en 2017 y 2018.