Hallazgo de un cráneo pone en duda lo que se sabe sobre los ancestros de los humanos

¿Es Lucy el antepasado más antiguo de los seres humanos? Los científicos coinciden en que sí. Sin embargo, un nuevo hallazgo podría poner en duda esta teoría, pues en Etiopía fue descubierto un cráneo casi completo que arroja nueva información sobre los ancestros de los seres humanos.

Según informa la BBC, el cráneo tendría una antigüedad de 3,8 millones de años "hace reconsiderar la idea de que los humanos vienen de una especie en particular de simios, a la cual pertenece Lucy, cuyos restos fueron hallados en 1974", asegura el medio. Los análisis han determinado que Lucy pertenecía a la especie Australopithecus afarensis, mientras que este nuevo fósil, pertenecería al Australopithecus anamensis.



El descubrimiento fue difundido por la revista científica Nature. El profesor Yohannes Haile-Selassie halló el cráneo en un lugar llamado Miro Dora ubicado en Etiopia. Haile-Selassie es asociado al Museo de Historia Natural de Cleveland (Ohio) y, según la BBC, en cuanto encontró el fósil supo que había hallado algo importante. "Se trata del mejor ejemplar que hay hasta ahora del ancestro humano parecido a un simio llamado Australophitecus anamensis. El más antiguo de este tipo data de hace 4,2 millones de años", explica la BBC.



El diario español EL Mundo añade que "los científicos creen que muy probablemente alguna de las especies del género Australopithecus dio origen al género Homo" al que pertenecen los humanos actuales. Sin embargo, la aparición de nuevos fósiles que puedan modificar esta teoría no ha sido descartada.



La importancia de este hallazgo está en que, hasta ahora, solo se habían descubierto restos dentales y algunos pedazos de mandíbula del Australophitecus anamensis que datan de hace entre 4,2 y 3,9 millones de años. Y si bien estos restos sirvieron para identificarlos como una nueva especie, los anamensis no tenían un rostro, hasta ahora.



"Los individuos del género Australopithecus medían menos de metro y medio (entre 1,2 y 1,4 metros aproximadamente), eran delgados y el tamaño de su cerebro era comparable al de un chimpancé (un tercio del de los humanos más o menos) pero tenían ya una característica muy importante para entender el complejo proceso de la evolución humana: caminaban erguidos", dice El Mundo.

Una fotografía tomada el 28 de agosto de 2019 muestra un cráneo de un humano primitivo de 3,8 millones de años, conocido como 'MRD' y perteneciente a la especie Australopithecus anamensis. Foto: AFP



Parte de las razones por las cuales es tan difícil hallar fósiles de esta especie es por su antiguedad, pues se estima que vivieron hace unos cuatro millones de años. Lucy, según científicos, vivió hace unos 3,2 millones de años y sus restos fueron hallados a unos 55 kilómetros de distancia de Woranso-Mille, donde se descubrió el cráneo que hace dudar a los científicos.



Según El Mundo, "en el territorio que hoy es Etiopía vivieron algunos de nuestros antepasados más antiguos, por lo que este país es una mina de información para los paleontólogos".

El paleoantropólogo etíope del Museo de Historia Natural de Cleveland, Yohannes Haile-Selassie, se dirige a una conferencia de prensa en Addis Abeba el 28 de agosto de 2019. Foto: AFP



El esqueleto del simio Lucy, un afarensis, fue hallado en 1974, según la informa la BBC. Y esto causó gran expectativa entre la comunidad científica porque arrojaba datos importantes sobre la evolución humana. Su nombre se debe a que en el momento de la excavación sonaba la canción Lucy in the Sky with de Diamonds de The Beatles.

Sin embargo, el cráneo del anamensis lo cambia todo. Porque si se trata de una especie anterior a la de Lucy, este podría ser considerado el ancestro directo de los primeros humanos en el grupo de los Homo. El profesor Haile- Selassie cree que “ya no es tan seguro que Lucy sea el ancestro directo de los humanos”, menciona la BBC.