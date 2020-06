Covid-19: Estudios sugieren que hay un tipo de sangre más propenso al contagio del coronavirus

LEA TAMBIÉN

La pandemia del nuevo coronavirus sigue afectando al mundo y, hasta el domingo 28 de junio del 2020, deja más de 10 millones de personas contagiadas de covid-19 y casi medio millón de muertes.

Investigaciones publicadas recientemente apuntan a que las características genéticas de las personas podrían incidir en el contagio y en el desarrollo posterior que el virus tenga dentro de los infectados de covid-19.

Puntualmente, hay estudios que sugieren que el tipo de sangre podría tener alguna incidencia.



Una investigación de científicos europeos, publicada el pasado 17 de junio en el New England Journal of Medicine, realizó un análisis genético en más de 1 900 pacientes gravemente enfermos con el nuevo coronavirus en España y en Italia. Los resultados fueron comparados con los de más de otras 2 000 personas que no contrajeron el virus.



Con esto se determinó que las personas con sangre tipo A están "asociadas" a un riesgo 45% mayor de infectarse con el coronavirus, en comparación con ciudadanos que tienen otros tipos de sangre.



Por su parte, las personas con sangre tipo O, el más común, pueden ser menos propensas a dar positivo.



En esa misma línea están los datos preliminares de un estudio publicado el 8 de junio que fue realizado por 23andMe, empresa de genómica personal y biotecnología con sede en California, Estados Unidos, que apuntan a que el tipo de sangre O "parece ser protector frente al virus", en comparación con todos los demás tipos de sangre.



En esta investigación se analizaron 750 000 personas, de las cuales 10 000 habían sido hospitalizadas por tener el covid-19, la enfermedad producida por el virus.

Las conclusiones de las investigaciones han determinado que las personas con la sangre tipo A han sido las más contagiadas de coronavirus. Sin embargo, los científicos esperan resultados más concretos. Foto: AFP



De este modo, los resultados apuntan a que los pacientes con grupo sanguíneo O tienen entre un 9% y un 18% menos de probabilidades de dar positivos que los individuos con otros tipos de sangre.





Investigaciones en Wuhan, donde se inició la pandemia



Asimismo, otra investigación realizada por el Centro de Medicina Basada en la Evidencia y el Hospital Zhongnan, de la Universidad de Wuhan, analizó la distribución del grupo sanguíneo en 2 173 pacientes con la covid-19 de tres hospitales de Wuhan y Shenzhen. Sus resultados fueron comparados con las personas sanas de esas mismas regiones.



De 206 pacientes que habían muerto por el nuevo coronavirus en Wuhan, 85 tenían sangre tipo A y 52 tipo O. La información, publicada en abril en la plataforma web Medrxiv, indicó que este patrón existía en diferentes grupos de edad y género.



Se concluyó, de nuevo, que el grupo sanguíneo A se asocia con un mayor riesgo de infectarse con el nuevo coronavirus en comparación con los otros, mientras que el grupo sanguíneo O tiene un menor riesgo de infección frente a otros.



En este sentido, señalaron que "las personas del grupo sanguíneo A podrían necesitar una protección especialmente intensa para reducir la posibilidad de infección", por lo que se vuelve indispensable un tratamiento “más agresivo” para ellos.

Los investigadores también han establecido que hay un mayor riesgo de requerir ventilación en casos graves de pacientes con covid-19, según el tipo de sangre. Foto: AFP



Dicha publicación aseguró para ese entonces que estos eran resultados “preliminares” y que “pueden contener errores y dar información que aún no ha sido aceptada o respaldada de ninguna manera por la comunidad científica o médica”.



Finalmente, el Centro de Investigación Biomédica en Red (Ciber), del Instituto de Salud Carlos III de España, manifestó en un estudio publicado por el Instituto de Investigación Biodonostia, que tener sangre tipo A se asocia a un 50% más de riesgo de necesitar apoyo respiratorio cuando se contrae el nuevo coronavirus.



Para esta investigación se recogieron muestras de sangre de 1 610 pacientes con covid-19 que necesitaban apoyo respiratorio (oxígeno o ventilación mecánica) y se compararon con 2 205 pacientes sanos. De estas muestras de sangre se extrajo ADN para estudiar en el laboratorio de Kiel, en Alemania, cerca de 9 millones de variantes genéticas.



Aunque los cuatro estudios mencionados dan pistas sobre la relación entre los grupos sanguíneos y el contagio de covid-19, cabe aclarar que se trata de un fenómeno que se sigue investigando en búsqueda de hallazgos más concretos.