'Afortunado' frente al covid-19, el príncipe Carlos está determinado a actuar

El príncipe Carlos, heredero al trono británico, asegura sentirse “afortunado” de haber sufrido levemente el coronavirus y afirma que la enfermedad reforzó su determinación a actuar para encontrar una solución que pongan a la naturaleza “en el centro de todo”.

“Tuve suerte y me libré de él con síntomas bastante leves”, afirmó el príncipe de Gales, de 71 años, en una entrevista por video conferencia con Sky News el jueves 4 de junio de 2020.



“Pero yo lo tuve y puedo entender lo que otros han soportado”, agregó.



El hijo mayor de Isabel II se declaró “particularmente apenado por aquellos que han perdido a sus seres queridos y no han podido estar a su lado en este tiempo”, añadió.



Carlos dio positivo a la covid-19 en marzo, pero sólo sufrió síntomas moderados.



Se recuperó tras aislarse siete días, según las directrices oficiales, y no requirió hospitalización.



En total, se registraron en el Reino Unido casi 40 000 muertes confirmadas por covid-19, más de 48 000 incluyendo los casos sospechosos.



“Para evitar que esto le suceda a más gente, estoy realmente decidido a encontrar una solución”, aseguró el príncipe. En su opinión, “la gente ha empezado a darse cuenta de que tenemos que volver a poner a la naturaleza en el centro de todo lo que hacemos y ponerla en el centro de nuestra economía”.

“Cuanto más debilitamos el mundo natural, más destruimos la biodiversidad, más nos exponemos a este tipo de peligro”, agregó este acérrimo ecologista de larga data.