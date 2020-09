Covid-19: niños asintomáticos o con síntomas leves pueden transmitirlo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un rastreo de datos, publicado el viernes 11 de septiembre y realizado con tres centros de cuidado infantil en Utah, Estados Unidos, reveló que los niños con coronavirus que presenten síntomas leves o sean asintomáticos pueden transmitir el virus.

El estudio fue publicado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), del país norteamericano.



Los investigadores, basándose en información entregada por los jardines, hallaron que 12 niños se habrían contagiado del nuevo coronavirus y lo transmitieron, “por lo menos, a 12 personas fuera de ese lugar”.



Así las coas, "los datos demuestran que los niños pueden llevar el virus de sus jardines a sus casas", dijeron los CDC.



Otro hallazgo fue que por lo menos dos niños que eran asintomáticos no solo habían contraído el virus, sino que también infectaron a otras personas que estaban alejadas del entorno del jardín.



“Un niño, de 8 meses de nacido, transmitió el virus a sus padres”, se aseguró en el estudio.



Según los datos arrojados, 13 de los 31 casos confirmados fueron niños vinculados a los jardines y todos tuvieron síntomas leves o eran asintomáticos.



Los investigadores dijeron que el rastreo de contactos y las pruebas de coronavirus para quienes están cerca de jardines infantiles, incluidas las personas asintomáticas, podrían ayudar a prevenir la propagación del virus.



Además, recomiendan a los profesores el uso de mascarillas cuando se trabaje con niños entre 2 y 3 años, quienes "son demasiado pequeños para usarlas".



"No se deben colocar mascarillas a bebés y niños menores de dos años debido al riesgo de asfixia", explicaron los CDC, que añadieron que los niños de 4 años en adelante deben usar en entornos públicos una mascarilla que cubra la nariz y la boca cuando no es posible mantener el distanciamiento social.