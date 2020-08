El covid-19 también se manifiesta con lesiones en la piel

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La enfermedad provocada por el Sars-Cov 2 se manifiesta también en la piel de algunos pacientes, de acuerdo con al menos 19 artículos médicos basados en reportes clínicos y estudios de series de casos.

"Las lesiones en la piel tienen que despertar en el médico la sospecha de Covid-19. Además, te ayudarían a reconocer la gravedad de la enfermedad", dice Paola Guevara, dermatóloga clínica del Hospital Pablo Arturo Suárez, quien hizo una revisión bibliográfica de las lesiones dermatológicas asociadas al covid-19.



"Las lesiones dermatológicas y otro tipo de síntomas como la anosmia (pérdida de olfato) son característicos del Covid-19. Es raro que una persona que no tiene una patología previa presente estos síntomas", aclara Andrés Delgado Ron, médico e investigador ecuatoriano que reside en Canadá.



El experto explica que en Vancouver hay una categoría de pacientes a los que no se les pudo realizar la prueba por varios motivos, pero sus síntomas específicos, como las lesiones dermatológicas, se vinculan epidemiológicamente con el virus. Lo ideal, sin embargo, sería que se pida la prueba PCR —cuando los síntomas son agudos— o de anticuerpos —cuando ya no lo son—.



Un estudio publicado por un grupo de médicos españoles en el British Journal of Dermatology describe cinco patrones clínicos:

Lesiones maculopapulares



Se trata de una especie de roncha lisa que aparece alrededor de la salida del pelo. En algunos casos hubo presencia de manchas de color púrpura y comezón. Estos síntomas aparecen generalmente después o cerca de inicio de la sintomatología. Su presencia se asocia a una enfermedad grave. Tuvo una incidencia del 47%, es decir, estas lesiones son la mayoría de las manifestaciones en la piel asociadas al Covid-19.



Lesiones acrales o 'pies covid'



Afectan a las manos y a los pies. Pueden parecerse a los sabañones (llagas o protuberancias) y tener áreas purpúricas. Aparecen en el curso de la enfermedad. Algunos pacientes experimentan dolor y comezón. Su presencia, principalmente en pacientes jóvenes, se asocia a una enfermedad menos grave. Tuvo una incidencia del 19%.



"Las lesiones en los dedos, probablemente, se deben a un estado de inflamación e hipercoagulabilidad. Los microvasos son más sensibles y por eso aparecen en los dedos de las manos y los pies", explica Delgado Ron.



Lesiones urticariales



Es una especie de sarpullido que, en mayoría, se distribuye en el tronco. Aunque también se ha presentado en otras partes del cuerpo, como las palmas de las manos. La mayoría de los pacientes presentaron comezón. Aparecen al mismo tiempo que el resto de los síntomas. Este tipo de lesión tuvo una incidencia del 19%.



Erupciones vesiculares



Son similares a las de la varicela, aunque monomórficas y, algunas, con contenido hemorrágico. Aparecen en el tronco y en las extremidades de pacientes de mediana edad. Se expresan antes que otros síntomas y se asocian a una enfermedad de gravedad media. Tuvieron una incidencia del 9%.

Lesiones de livedo o necrosis



Son manchas jaspeadas que se presentan con mayor frecuencia en adultos mayores. Su presencia se asocia con una enfermedad severa. Tuvo una incidencia del 6%.



Guevara dice que en otras publicaciones se ha documentado otro tipo de lesiones, como el herpes zoster. "Posiblemente se deba a una coinfección, porque el organismo está más susceptible a adquirir el virus a causa del covid-19", explica la dermatóloga. También se han reportado casos de pacientes asintomáticos, cuenta, que solo tenían lesiones dermatológicas y con la prueba PCR se comprobó la enfermedad.



"Es importante que estas manifestaciones no pasen desapercibidas por el personal de salud; que el aislamiento y otras medidas se adelanten antes de que se pueda hacer un hisopado", finaliza Guevara.