Facturas de papel, voucher, monedas... ¿estrés por covid-19 al pagar cuentas?

Durante la emergencia sanitaria provocada por el covid-19, los supermercados, locales comerciales, restaurantes y cafeterías son de los pocos lugares que frecuenta la población en Ecuador, en medio de medidas restrictivas en ciudades con semáforo amarillo como Quito, donde rige un esquema de circulación vehicular por placas y toque de queda.

El 12 de agosto del 2020, Pichincha registraba el 21,6% de contagiados con el nuevo coronavirus en Ecuador y superaba a Guayas (20,4%). Frente al aumento de casos, principalmente en Quito, han surgido algunas dudas sobre las medidas de bioseguridad. Salir de compras es una actividad segura si es que se siguen las medidas de protección.





Mascarilla, alcohol, alcohol gel



Si bien en la mayoría de establecimientos comerciales hay alcohol o lavamanos para el público, "es una buena conducta tener un alcohol en gel disponible para uno mismo", dice Carola Cedillo, infectóloga pediatra.



Tener claras las formas de contagio es necesario para mantenerse saludable. La más común se da de persona a persona, cuando un enfermo con covid-19 expulsa micropartículas con el virus al hablar, toser o estornudar. Por ello, la medida principal más efectiva es usar mascarilla. Así se evita contagiar y contagiarse.



Otra forma de contagio, de acuerdo con Cedillo, es llevarse las manos contaminadas con el virus a ojos, nariz o boca. Esto se daría a través del contacto con superficies. Sin embargo, asegura que aunque el virus puede estar presente hasta tres días en materiales como el plástico, todavía no se conoce a ciencia cierta su capacidad de infectar. De todas formas, hay que tomar precauciones.





¿Es posible el contagio por un esfero al firmar facturas?



"Solo por tocar una superficie no nos contagiamos, pero si después me toco los ojos, nariz y boca, sí me puedo contagiar", señala Cedillo. Por ello, es importante tener alcohol o alcohol gel al 70% para desinfectarse las manos después de haber tenido ese tipo de interacciones o cuando se haya tocado superficies que son de uso común.



Además, al llegar a casa hay que lavarse las manos con agua y con jabón por al menos 20 segundos. "El virus puede estar presente en diversas superficies del exterior, por eso es importante el lavado de manos", agrega la experta.





¿Se puede transmitir el virus por una factura o voucher?



"Se ha identificado cuánto tiempo puede permanecer el virus en diferentes superficies. En el papel puede estar unas 24 horas y en los plásticos hasta 72 horas. Si tocamos estas superficies posiblemente contagiadas y no nos lavamos las manos, podría haber un contagio", explica la médica.



Esto, aclara, no quiere decir que se evite el contacto con el exterior, sino que se tenga la precaución de usar alcohol y lavarse las manos de forma frecuente.





¿Qué otras medidas se pueden tomar?



Se deben evitar los lugares con mucha gente y en donde no se guarda el distanciamiento de dos metros, señala la especialista. Es importante acudir a mercados o supermercados en horas que no sean pico para disminuir la probabilidad de que haya una aglomeración en el lugar.



El distanciamiento es vital, pues una persona contagiada, al hablar, toser o estornudar expulsa micropartículas de saliva con el virus que podrían caer en el rostro o manos de otras personas y causar contagios.

Cedillo además aconseja el uso de un protector facial de mica sobre la mascarilla, pues actúa como una capa adicional y protege los ojos, una vía de contagio no cubierta por la mascarilla.





Monedas, billetes, tarjetas de crédito



Pablo Araujo y Alberto Narváez, epidemiólogos consultados por este Diario, sostienen que no existe nada más efectivo que desinfectarse las manos con agua y jabón después de la manipulación monedas y billetes.



Narváez enfatiza en que la forma de transmisión del covid-19 es por la nariz, boca u ojos. Por ello, el primer consejo para manipular dinero en las actuales circunstancias es no tocarse el rostro después de usarlo.



Araujo compara a los billetes y monedas con la ropa o los zapatos, como superficies en donde se alojaría el virus. “Supongamos que el covid-19 está sobre las monedas o billetes. Las tomo y guardo en el bolsillo. Hasta ese punto no tengo posibilidad alguna de contagio. Me contagio si después de tomar ese dinero me toco la cara”, explica el experto.



Los epidemiólogos coinciden en que no está demás la desinfección de monedas con alcohol.



Respecto a las tarjetas de crédito, la mejor forma de uso es la implementada por negocios en los que cada usuario ingresa el plástico en el dispositivo electrónico para efectuar pagos, apunta Narváez.