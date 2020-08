¿Cuánto dura el covid-19 en un billete, en los guantes quirúrgicos, en el aire...?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Desde que el nuevo coronavirus está en el planeta, las preguntas no cesan, pues al tratarse de un nuevo virus, su comportamiento continúa en estudio. La forma de contagio principal es a través de gotículas que se expulsan al toser o al estornudar y que luego ingresan por la nariz, boca u ojos. También, estudios han establecido que las heces pueden ser otra vía de trasmisión. Pero ¿es probable contraer el virus si se tocan superficies expuestas?

Daniel Simancas, epidemiólogo y director de investigación de la Universidad UTE, recalca que el contraer el virus a través de superficies o ropa es poco probable, pero no es imposible por lo que es conveniente tener todas las precauciones debidas para minimizar el riesgo.



Según estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de la tos y estornudos se pueden emitir hasta 3 000 microgotas, en las que vive el virus, en el caso de una persona infectada. Por eso, estas son la principal forma de contagio. Sin embargo, también se expulsan al hablar y respirar, en menor proporción.



Según un estudio de la revista Journal of Hospital Infection, el virus puede llegar a vivir hasta nueve días en una temperatura mayor a los 30 grados centígrados. De ahí la importancia de mantener procesos de limpieza y desinfección constantes.



¿Cuánto tiempo sobrevive el virus en las diferentes superficies?



Un estudio de The New England Journal of Medicine estableció cuánto dura el SARS-CoV-2 en distintas superficies. Entre las más comunes: en plástico y acero inoxidable puede llegar a permanecer vivo entre dos y tres días. Estos elementos están presentes en envases de comida, utensilios, bandejas, accesorios, manijas, etc. En el cobre, como por ejemplo monedas, puede durar hasta 24 horas; en el vidrio cuatro días, en acero normal 13 horas, en madera cuatro días, en guantes quirúrgicos 8 horas, en propileno (batas impermeables) hasta 16 horas, y en el cartón 24 horas.

La Universidad de Hong Kong también estudió otras superficies y detectó la presencia del virus en la ropa hasta un día, en pañuelos de papel y papel higiénico 30 minutos, y en billetes cuatro días. Aquello, a una temperatura de 22 grados centígrados con una humedad del 70%.



¿Es suficiente la distancia para evitar contagios?



La distancia es indispensable, pero no suficiente, pues nuevos hallazgos científicos encontraron que el virus puede estar suspendido hasta tres horas en el aire, destaca Simancas. Este estudio, realizado por 200 científicos de 32 países instó a la OMS a considerar que es probable que el virus puede trasmitirse por el aire. De esta manera, la transmisión aérea no se puede descartar en sitios con multitudes o en lugares cerrados y poco ventilados.



Los pedidos a domicilio también se desinfectan

Entonces, bajo ese panorama, se hace indispensable que la desinfección de superficies se haga de forma correcta y que se tomen medidas. Por ejemplo, al recibir comida a domicilio se debe desinfectar los envases. Si bien aún no hay evidencia de que el covid-19 se puede propagar a través de alimentos, siempre hay contacto directo con empaques que, por lo general, son de plástico o de cartón.



El epidemiólogo recomienda, que, en esos casos, se desinfecte en la medida de lo posible los envases con los productos adecuados y luego se cambie la comida o productos a otros recipientes, como medida de prevención.



Asimismo, se debe lavar las manos antes y después de topar superficies o manipular estos insumos. El uso correcto de la mascarilla y el distanciamiento es fundamental.